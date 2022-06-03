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又見高雄球棒隊！連假首夜4打1　鍵盤俠評「監獄學」爆街頭鬥毆

▲端午連假首夜，高雄市就傳出4打1的暴力案件，警方2小時破案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲端午連假首夜，高雄市就傳出4打1的暴力案件，警方2小時破案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市深夜發生暴力案件，一名男子被人毆打，警方獲報趕往現場時，這名男子已經頭部受傷躺在地上，2個小時之後，涉案的1車4人被警方逮捕，初步了解動手的這一方在網路發表「監獄說」，結果被打的男子在底下留言認為是「假的」，進而引發網路互嗆，相約外出談判造成暴力衝突。

全案發生在3日凌晨一點多，前金區瑞源路與南台橫路發生暴力衝突，快打部隊抵達之後，只看到一名24歲的黃姓男子已經躺在地上，頭部與身體有多處受傷，他向警方表示是被4個人圍毆，警方調閱監視器後發現，涉案人的確有4個人共乘一台車來到這裡。

▲端午連假首夜，高雄市就傳出4打1的暴力案件，警方2小時破案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方找到涉案的吳姓男子，並且從車上起出4支球棒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲端午連假首夜，高雄市就傳出4打1的暴力案件，警方2小時破案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲端午連假首夜，高雄市就傳出4打1的暴力案件，警方2小時破案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

案發2個小時之後，警方找到了涉案的3名男子，分別是22歲的吳姓男子以及23歲的蔡姓和邱姓男子，吳姓男子跟警方表示最初是在網路發文，表述自己在監獄的生活，裡頭的情況是怎麼樣，結果黃姓男子就在底下留言認為是「假的」，所以雙方開始網路對話，越聊越激動，所以就約出來「見面聊」，誰知道一見面就狀況失控，4打1直接打爆。

警方釐清之後，確認衝突原因應該無誤！現在除了要追查另一名還沒有到案的涉嫌人之外，現有的3位依照妨害秩序、傷害罪移送高雄地檢署偵辦，同時也發現他們在離開時有闖紅燈，這個部分也會開出罰單，看來一段時間之後，這4個人又得要進修，重溫監獄生活。

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