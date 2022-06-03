端午「開運7招」公開　選對時間下半年最旺就是你

▲今天是端午節。（圖／記者謝盛帆攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天是端午節，是一年中陽氣最旺的一天，許多人會趁今天求財、轉運、驅邪，《東森新媒體ETtoday》為您整理端午開運7招，讓下半年一路順遂。

一、午時水 能量開運

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在端午節午時（上午11點到下午1點），所盛裝的水稱為「極陽水」，這時可直接從家裡水龍頭接取使用，也可以接取後拿到室外用陽光曝曬後使用。可用於沖澡、儲放瓶中噴灑身上除霉運用，據說能驅邪避凶、改運。

▲彰化社頭清水岩寺民眾取甘露泉。（資料圖／陳慶福提供）

二、催財水 招財運

端午節正中午時，將12枚硬幣放進午時水內煮開，即成為催財水。將催財水放入容器內，置放在正東方或西南方，可以替屋內增財，屋內每個人都能受惠。煮開的12枚錢幣則變成招財錢母，要記得收好。

三、門上插艾草、菖蒲 添運避邪

端午節氣溫炎熱，正是疾病好發時期，在門上插艾草象徵祈求身體健康，加上艾草的特殊香味，可驅病、防蚊，還可以避邪。

四、艾煙除障 淨化磁場、增好運

將乾燥的艾草放入乾淨的碗內點燃，在家中走一圈，讓燃燒後瀰漫的艾煙淨化全家的磁場。據說艾煙能驅蚊，也有藥效、改運效果。

▲網友紛紛嘗試端午立蛋成功。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」）



五、立蛋 生財

端午當天可在財位方向(東北方)，拿一顆生雞蛋「立蛋接財氣」，成功的話有助於活絡財氣，讓下半年財運旺旺來。

六、配戴五彩絲線 健康加持

端午節當天在身上戴上五彩絲線，顏色分別是青、白、紅、黑、黃，分別代表陰陽五行的木、金、火、水、土，也象徵著東、西、南、北、中之五方神力加持，有健康長壽的寓意。

七、撒鹽米 除厄運去晦氣

以1：3的比例準備一些粗鹽、生米，搖勻混合後，一部分裝入紅包袋內，隨身攜帶，可淨化保身；剩下的可「撒鹽米」，一小撮從屋內往門、窗的外面拋出去，象徵消除不好的氣場。