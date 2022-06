恩恩爸求81分鐘音檔「身心俱疲」 問新北市府：正常溝通這麼難嗎

▲恩恩爸拿不到想要的81分鐘音檔,對於這段過程感到身心俱疲。(圖/翻攝恩恩爸臉書)



記者鄒鎮宇/綜合報導

新北市2歲男童恩恩因染疫送醫不治,但爸爸認為救護車延誤81分鐘就醫導致憾事發生,但所求音檔卻僅得到通聯逐字譯文。對此,恩恩爸感嘆過程身心俱疲,「我不懂已經明明白白地表明我的立場和想法,卻變成我拒絕聆聽!和新北市政府的正常溝通有這麼難嗎?」

恩恩爸2日深夜在臉書發文表示,他明確請求消防局提供81分鐘的通話錄音原始檔,其中包括妻子打給119的5通電話、119打給妻子的3通電話、119打給衛生局的1通電話、119打給雙和醫院的1通電話等,共計10通電話,且譯本只有妻子打給119的5通電話有譯本,其餘都沒有。

▲恩恩爸解釋想要音檔的理由。(圖/記者黃彥傑翻攝)



恩恩爸表示,他明確告知新北市府,索求81分鐘的錄音檔,是因為裡面充滿妻子聲嘶力竭地哭泣聲音,「我知道這個會讓我情緒帶回當時的現場,我不願也不想在陌生的地方,被人看到我的崩潰」,但消防局的專員無法接受複製檔案,表明只能去消防局聽,或專員帶檔案給他聽。

恩恩爸的情緒尚未平復,因此拒絕有消防局人員在場的情況下去聆聽這幾段痛苦的錄音檔,只能先回家跟妻子討論並準備好心情,整理完手邊的資料再去聆聽,但當他離開是市政府大樓後,卻被說是拒絕聆聽,「我真的傻住也很無言!我不懂已經明明白白地表明我的立場和想法,卻變成我拒絕聆聽!和新北市政府的正常溝通有這麼難嗎?」

恩恩爸全文如下:

大家晚安

今天在新北市政府拿到的資料狀況,實在讓人身心俱疲。不知道為什麼,很簡單又明確的要求,新北市政府團隊要弄得這麼複雜?

在我寄給新北市政府的申請書內,我明確請求消防局提供關鍵的81分鐘之間的所有通話錄音原始檔(我列出:消防局 v.s. 報案人 ; 消防局 v.s 衛生局; 消防局 v.s 醫院),並請求能夠調閱、聆聽、複製、抄錄。昨天我回衛生局高副局長訊息,我也再次拜託跟重申這個東西的重要。

結果今天在去新北市政府的路程上,突然收到高副局長的訊息,說「我要的東西」已經寄出了。這個狀況讓我不解,後來在我強烈請求下,我還是在市政大廳和高副局長碰面,因為我要現場確認衛生局和消防局寄出的東西明細。因為要確認消防局的資料明細,所以消防局也提供副本給我確認,也在這個時候我才知道,新北市政府並不願意給我電話錄音的原始檔,只提供譯本給我看。

我追問負責人為什麼時,僅回答因為通話錄音原始檔牽扯公務機關人員的「聲紋」,以個資隱私權的理由,拒絕我的請求。

我現場也確認衛生局和消防局提供的資料,結果發現有所遺漏

我就現場確認內容而整理出來的比較如下:

1. 老婆打給119的共五通電話 ( 拒絕提供通話錄音 ; 有譯本)

2. 119打給我老婆的共三通電話( 拒絕提供通話錄音 ; 也沒有譯本)

3. 119打給衛生局的共一通電話( 拒絕提供通話錄音 ; 拒絕提供譯本)

4. 119打給雙和醫院的共一通電話( 拒絕提供通話錄音 ; 拒絕提供譯本)

我是真的很不能接受,在欠缺這麼多東西的狀況下,為什麼新北市政府從周二到周三都和大家說我要的都好了,準備好的意思是全部都有,如果不是全部都有,這樣的資料內容叫做都好了嗎??

在看完龐大資料後,我再次嚴正請求提供電話錄音讓我複製帶回去聆聽確認譯本,還是被拒絕,在身心俱疲的情況下,我告知我需要複製帶回去聆聽的原因是

這關鍵的81分鐘通話錄音原始檔內,充滿了我老婆聲嘶力竭地哭泣聲音,我知道這個會讓我情緒帶回當時的現場,我不願也不想在陌生的地方,被人看到我的崩潰。另外我也真的需要時間消化吸收這些情緒。這些顧慮跟想法我都現場具體告知高副局長以及消防局的專員,我希望他們能同理我的感受。

後來他們沒有接受我的請求,消防局的專員告訴說,他們沒辦法同意我複製,只能聽,如果我現在要聽可以去消防局聽,或是他們帶檔案來找我,播放給我聽。

當下我覺得,如果我跟老婆只能接受,有消防局人員在場的情況下,去聽這痛苦的錄音檔,那我今天是沒有力氣做到的,我也需要回去跟老婆討論準備一下心情,所以我跟消防局專員說今天不去了,我想先好好整理資料。起碼有了資料,我可以回去對我手邊的通聯,等我整理出來,我再去聽,會更接近真相,我的想法就是這樣。

但是,我不知道為什麼在我離開市政府大樓後,卻得知副市長告訴媒體說我拒絕聆聽???

我真的傻住也很無言!我不懂已經明明白白地表明我的立場和想法,卻變成我拒絕聆聽!和新北市政府的正常溝通有這麼難嗎?

但是為了幫恩恩討一個真相,我還是會去走完他,等我這幾天把資料消化完,我也還是會去請求聆聽跟核對!

