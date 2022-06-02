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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

10大坑路9條在港湖！　北市將動用2億二備金投入路平專案

▲▼台北市議員李明賢市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員李明賢。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

北市新工處針對道路坑洞巡查修補案件每年都上升，其中，去年單一條道路坑洞數最多的，統計前十名都在南港內湖，例如南港研究路三段北側巷弄查報59次，坑洞數50個，對此，北市議員李明賢質疑，連續數年坑洞數都是成長，「為何短短一條馬路都是坑坑巴巴、又修又補還是爛路一條？」

北市新工處針對道路坑洞巡查修補案件，從108年5967件、109年6300件、110年8421件，今年累積到4月底也有4131件，預估全年會破萬件，對此，李明賢分析，此一趨勢有兩種解釋：第一，新工很認真巡查或加強巡查修補密度；第二，台北市區的道路坑洞愈來愈多、路況愈來愈爛，大家認為是哪一種呢？

李明賢指出，根據彙整資料，去年單一條道路坑洞數最多的，統計前十名都在南港內湖，例如南港研究院路一段，短短47公尺居然查報37次、坑洞24個；研究路三段北側巷弄查報59次，坑洞數50個，「為何短短一條馬路都是坑坑巴巴、又修又補還是爛路一條？」

李明賢表示，北市府編列道路維護預算，從106年之後15.75億元之後逐年減少，去年與今年都不到15億元；為此，副市長彭振聲也提出道路更新計畫，希望動用第二預備金兩億元，針對8公尺以上道路進行強化與修補。

李明賢指出，換言之，當柯市府動用第二預備金來修補馬路，這也代表柯市府亡羊補牢，意識到馬路坑洞日趨嚴重的問題，當坑洞愈來愈多，也增加機車騎士的行車危險。

工務局長林志峯則回應：台北市政府在98-103年那一個時間的路平專案後到現在為止，並沒有再針對八公尺以上的道路做一個專案的修繕，新工處會從明年開始，會增加8公尺以上道路的修繕經費。

對於路平問題，李明賢表示，自己會持續追蹤爭取，終於讓柯文哲首肯同意追加兩億元預備金投入路平，「也希望柯市府多聽用路人意見，別在坑洞一堆，害慘機車騎士。」

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