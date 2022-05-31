大巨蛋「營收1千北市分6元」　高嘉瑜批爛帳一筆：連地價稅都不夠繳！

▲立委高嘉瑜。（圖／高嘉瑜國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

台北市政府31日宣布大巨蛋權利金採包底抽成分潤，營收1000元，台北市可分到6元，對此，立委高嘉瑜31日批評，2.1萬坪大巨蛋北市府每年光繳地價稅就上億元，這點權利金連地價稅的一半都還不到，「真懷疑柯文哲市長是斯德哥爾摩症候群，還是忘了7年前還大罵財團拿刀叉吃人肉，如今端著盤子分到肉屑竟還心存感激？」

大巨蛋權利金談了7年多，後決議遠雄營收1000元，台北市可分6元，以包底計算，遠雄營收在60億元以內，北市府可以拿到3600萬(0.6%)，再依級距、營收分潤，最高是超過營收120%可分1.6%。北市府估算若遠雄獲利是72億到80億之間，市府當年最終可以拿6080萬權利金。

對於分潤數目，高嘉瑜質疑，這樣算多嗎？以當初招標時最早設定的1%權利金到現在北市府找的財務公司建議包底最高可以分潤1.2%、超額抽成最高3.6%來看，「北市府最後談到0.6%權利金及1.6%超額分潤，真的是打到對折再骨折的有比沒有好的心態！」

高嘉瑜說明，更別說2.1萬坪大巨蛋北市府每年光繳地價稅就上億元，這點權利金連地價稅的一半都還不到，「還有北市府當初融資買進土地還花了140億，這筆帳怎麼算都是市府吃虧！」

高嘉瑜痛批，大巨蛋一筆爛仗，北市府在2016年9月原本可以依約終止、打掉重練，後來卻突然決定續建，而當初站在第一線為公安把關、與遠雄談判的局長林洲民也人亡政息，對比現在的結果，相信林洲民也不勝唏噓，「我在議員任內也強力監督大巨蛋跟松菸文創案並多次質疑大巨蛋的0元權利金與松菸文創低估的100億權利金！」

對於大巨蛋最大爭議，高嘉瑜指出，原本市府與遠雄10次會議紀錄明確記載，依據大巨蛋公開招標申請須知，明訂「營運權利金由申請人自行提出，按每年營業收入百分比計收」，但在2004年9月20日馬英九與與趙藤雄密會30分鐘後，隔3天的第11次會議就變成零權利金，讓市府每年可以收取的營運權利金從「至少」百分之一變成零元權利金。

高嘉瑜說明，北市府犧牲一年至少4億的收益，換來的遠雄所謂「千分之2的回饋」，內容是停車、健身打8折、餐飲打9折、租借場地打8折等有消費才有回饋的不平等契約。

高嘉瑜回憶，7年多前甫上任的柯文哲，除了堅持公安絕不能讓步之外，也多次批評遠雄以「零權利金」取得大巨蛋開發案50年地上權，極不合理，甚至氣憤形容「財團都是拿刀叉吃人肉」，如今卻轉而幫遠雄緩頰：「其實遠雄沒有必要給我們一毛錢，但後來遠雄願意盡企業社會責任，談判分潤比率偏低，是因採109年的財務報告，加上剛好這兩年通膨、俄烏戰爭，許多財報都下修。」

高嘉瑜批評，自己當初踢爆同樣位於「文化體育園區」的松菸文創，營運權利金重新議約後，從2014年郝市府一年可收營運權利金56萬元提高到900餘萬，等於北市府可多拿約3億6千餘萬的營運權利金。除此之外，還另行制定超額分潤辦法，超過預估稅後淨利時，即繳交超額部份的50%回饋市府。

高嘉瑜痛批，更何況所謂「包底抽成」、「超額分潤」根本是財團欺騙大眾的騙術，只要遠雄設定預估營收高於實際數，最後，就只會有「包底」，不會有「抽成」；再加上遠雄大巨蛋營收分潤比例只有0.6%，「而內科數位中心BOT的營收分潤比例是2%，兩者差距更高達3.33倍！」

高嘉瑜表示，現在柯文哲對遠雄的0.6%權利金卻輕描淡寫說依照原定契約，約都簽了，遠雄也沒有必要給我們一毛錢，「真懷疑柯文哲市長是斯德哥爾摩症候群，還是忘了7年前還大罵財團拿刀叉吃人肉，如今端著盤子分到肉屑竟還心存感激？」