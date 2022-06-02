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明國道6路段必塞爆！國5「恐連堵11小時」　高公局曝好走時段

▲▼春節返鄉國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲端午連假首日，國道將有六大易塞路段。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

端午連假明(6/3)開跑，國道預估將有6大易塞路段，將是最塞的一天，其中國5自凌晨5時就有車流湧現，恐連堵11小時。高公局呼籲西部國道6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發。

今日（6/2）為端午節連續假期前1天上班日，整體車流以通勤旅次為主，高公局表示，下午西部國道路車多路段為國1桃園至內壢、湖口至新竹、鼎金系統至大甲系統(事故)，其餘路段大致正常。截至17時，國道交通量為64.9百萬車公里，預估今日交通量為109百萬車公里。

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明日(6/3) 為端午節連續假期首日，預估國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

高公局預判明日將有6大重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。

▲端午連假首日(6/3)國道易塞路段和時段。（圖／高公局提供）

▲端午連假首日(6/3)國道易塞路段和時段。（圖／高公局提供）

▲端午連假首日(6/3)國道易塞路段和時段。（圖／高公局提供）

▲端午連假首日(6/3)國道易塞路段和時段。（圖／高公局提供）

▲端午連假首日(6/3)國道易塞路段和時段。（圖／高公局提供）

▲端午連假首日(6/3)國道易塞路段和時段。（圖／高公局提供）

高公局呼籲，西部國道南向用路人建議6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，若仍必需在明日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。

明國道相關疏導措施包括0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

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