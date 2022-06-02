端午划龍舟登場！　公路總局曝「3條省公路」難逃塞車

本土疫情仍處於高原期，隨著端午連假將至，許多人憂心會有再一波爆發。不過，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎認為「平常心」即可，按照往例，其實連假後的疫情也沒有太大的波動，基本上會跟平時沒有連假差不多。