端午划龍舟登場！　公路總局曝「3條省公路」難逃塞車

▲端午連假，景區或端午活動地點將有出遊車潮湧現。（圖／記者王兆麟翻攝）
記者李姿慧／台北報導
端午連假明(6/3)開跑，公路總局表示，因應各地龍舟賽以及繞境活動，3條省公路將有大量車潮，包括台2線、台2乙線、台15線等，恐難逃塞車。
公路總局表示，端午連假期間，地方政府於公路總局轄管省道周邊舉辦大型活動地點，4條省公路將有大量餐宇活動車潮影響交通，包含6月3日~6月4日淡水清水巖祖師繞境(台2線、台2乙線)、5月26日~10月10日福隆沙雕季(台2線) 及6月2日~6月3日新竹縣龍舟賽(台15線)等地點。
公路總局提醒用路人，前往參加相關活動請遵循現場交通管制措施及人員指引，並建議搭乘大眾運輸往返，以避開車潮。
▲端午連假，公總公布省公路相關疏導措施。（圖／公路總局提供）
公路總局表示，為紓解省道車多或壅塞情形，重點路段實施交通疏導措施，台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制21噸(含)以上大貨車通行及大客車優先行駛措施，南迴公路瓶頸路段則實施車道漸變措施，以維車流順暢。
另外台61線西濱快速公路針對鳳鼻~香山及竹南地區等，已規劃平交路口封閉措施，並配合高速公路局於6月4~5日封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。
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