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超萌！頑皮世界慶端午　來看水豚君大啖特製粽

▲台南學甲頑皮世界野生動物園區，舉辦「粽夏綠洲派對」等連假系列活動，動物廚房更替園區動物們準備特製粽子大餐，超萌可愛的有趣畫面，歡迎來同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南學甲頑皮世界野生動物園區，舉辦「粽夏綠洲派對」等連假系列活動，動物廚房更替園區動物們準備特製粽子大餐，超萌可愛的有趣畫面，歡迎來同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

你看過動物們吃粽子嗎？為了讓動物們也能過個好節，台南學甲頑皮世界野生動物園區，特別舉辦「粽夏綠洲派對」等連假系列活動，動物廚房更替園區動物們準備特製粽子大餐，不論浣熊、狐獴、水豚、天竺鼠等，一見到和平常餐點截然不同的端午饗宴，紛紛上前張嘴享用大餐，形成超萌可愛的有趣畫面。

▲台南學甲頑皮世界野生動物園區，舉辦「粽夏綠洲派對」等連假系列活動，動物廚房更替園區動物們準備特製粽子大餐，超萌可愛的有趣畫面，歡迎來同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南學甲頑皮世界野生動物園區，舉辦「粽夏綠洲派對」等連假系列活動，動物廚房更替園區動物們準備特製粽子大餐，超萌可愛的有趣畫面，歡迎來同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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園方指出，一般粽子是用糯米製成，但動物們卻不見得能食用，這時動物營養師必須想辦法將糯米改成地瓜或洋菜粉等，具有黏性或塑形特性的食材。像是浣熊喜愛水果又怕熱，園方就特別為牠們準備了消暑的果凍水果粽；陸龜是素食主義者，見到加了胡蘿蔔、地瓜泥的特製粽子，立刻開心大啖起來；喜歡成群結隊的天竺鼠們則是圍成一圈，一起享用專屬超迷你特製粽，餵食器的外型還被做成龍舟造型，讓遊客們直呼這畫面實在太萌！

▲台南學甲頑皮世界野生動物園區，舉辦「粽夏綠洲派對」等連假系列活動，動物廚房更替園區動物們準備特製粽子大餐，超萌可愛的有趣畫面，歡迎來同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南學甲頑皮世界野生動物園區，舉辦「粽夏綠洲派對」等連假系列活動，動物廚房更替園區動物們準備特製粽子大餐，超萌可愛的有趣畫面，歡迎來同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南學甲頑皮世界野生動物園區，舉辦「粽夏綠洲派對」等連假系列活動，動物廚房更替園區動物們準備特製粽子大餐，超萌可愛的有趣畫面，歡迎來同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了動物們享用好康，6月3日至5日端午節連假期間，園區也將首度開放全新動植物區「古掌聚落」，遊客們可以搶先進入剛落成的聚落新居，參觀未來沙漠動物們的新家！此外，假日限定的綠洲水樂園也將於連假開放，整個園區內充滿「粽夏」歡樂氣氛。

▲台南學甲頑皮世界野生動物園區，舉辦「粽夏綠洲派對」等連假系列活動，動物廚房更替園區動物們準備特製粽子大餐，超萌可愛的有趣畫面，歡迎來同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南學甲頑皮世界野生動物園區，舉辦「粽夏綠洲派對」等連假系列活動，動物廚房更替園區動物們準備特製粽子大餐，超萌可愛的有趣畫面，歡迎來同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動期間，Keeper's Talk 動物解說將從早上10時至下午4時，分別有紅鶴、蘇卡達象龜、狐獴、藪貓、黑腳企鵝等動物介紹，讓民眾進一步了解各種動物資訊；另外，在水樂園旁草地也舉行「粽夏喵星花園」園內消費滿額抽活動，只要在園內消費單筆達200元就可以抽獎乙次，有全聯禮券8千元及各種紀念好禮，在Google打卡還能獲得限量小禮物。

▲台南學甲頑皮世界野生動物園區，舉辦「粽夏綠洲派對」等連假系列活動，動物廚房更替園區動物們準備特製粽子大餐，超萌可愛的有趣畫面，歡迎來同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南學甲頑皮世界野生動物園區，舉辦「粽夏綠洲派對」等連假系列活動，動物廚房更替園區動物們準備特製粽子大餐，超萌可愛的有趣畫面，歡迎來同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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