孤苦無依者回歸自然　楊梅區公所與桃園仁愛之家合辦樹葬

▲楊梅區公所與桃園仁愛之家聯合舉辦樹葬。（圖／楊梅區公所提供）



記者楊淑媛／桃園報導

端午節前夕，桃園市楊梅區公所2日在楊梅生命紀念園區，與私立桃園仁愛之家聯合舉辦170位孤苦無依亡者樹葬。區長邱世源表示，楊梅區自民國2013年起推行「環保樹葬」，首開桃園市樹葬之先河，近年來，人數有逐年上升趨勢。為因應民眾需求，楊梅區於2020年啟用了第二樹葬區-楊梅園。

邱世源說，桃園仁愛之家早年收容桃園市籍之低收入戶無依老人，老人亡故後由仁愛之家代為辦理喪葬事宜，並安置於寺廟。隨著殯葬觀念的改變，且為了讓先人們能有更好及永久的安置處所，仁愛之家請在地議員、市政府殯葬管理所及楊梅區公所協助先人安厝，並以樹葬辦理。

目前全市有楊梅、龍潭及蘆竹提供樹葬服務，凡設籍於桃園市的市民均可免費申請，外縣市亡者收費5,000元。推行至今參加人數已超過1,600位，且人數有逐年上升趨勢。除了樹葬區，楊梅區公所亦規劃於崇德納骨塔2樓增設櫃位，已於今年3月動工，預計6月底完工，屆時崇德納骨塔2樓可增加5,940櫃位，包含4,840個單人櫃位及550組雙人櫃位，另外，還將新增840座神主牌位，預計於今年秋季時啟用。