九重葛盆栽不見了！她PO網急尋「有埋骨灰」　3天後被放回原位

▲女子愛犬「米Q」樹葬的盆栽被人偷走，她焦急上網求助並報警協尋。（圖／截取自臉書社團《豐原好康聯盟社團》）

記者白珈陽／台中報導

有養寵物的人都有經驗，家中毛孩離世是多麼難過。台中豐原1名女子愛犬「米Q」死後，她將其骨灰埋在九重葛盆栽內，感受愛犬彷彿繼續陪伴身邊，未料日前卻遭人偷走，女子焦急地PO網請網友協尋並報警處理，員警也透過調閱監視器協尋。沒想到，疑小偷看見網路訊息，盆栽3天後被放回原地，女子開心表示「現在我才懂喜極而泣的感覺，是如此的美好」，並認為小偷應是無意，不會追究。

家住豐原的女子飼養的貴賓犬「米Q」過世，她將愛犬進行樹葬，把骨灰埋在一盆九重葛盆栽內，讓米Q繼續陪伴全家人。日前盆栽不翼而飛，她難過地上網求助「這盆九重葛對你來說或許只是好看的盆栽，所以你把它抱走了，但這是我寶貝的安身之地，是全家人思念米Q的方式，每天澆水修剪的照顧著，我知道你不是有意的，請你偷偷的還回來好嗎？拜託你了…」，請求小偷將盆栽歸還。

此外，女子也向豐東派出所求助，恰巧受理的員警也是愛狗人士，立即調閱相關監視器畫面協助女子。

然而，3天後、即是8日晚間，消失的盆栽完好無缺地出現在女子家門前，她開心地趕緊向警方告知盆栽被放回原地，並再次於臉書社團PO文表示「謝謝大家的協助與分享，樹葬盆栽就在剛剛已默默的回來了，此事也完美收場，不再追究，謝謝大家！」、「我的米Q樹葬盆栽回來了，就在剛剛回來了，現在的我才懂得喜極而泣的感覺是如此的美好。」等語，網友也回覆「至少拿走的人有良心！」

▲PO文3天後盆栽被放回原位，女子喜極而泣。（圖／截取自臉書社團《豐原好康聯盟社團》）