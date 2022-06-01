媽媽首次網購下單「便宜家具」　兒開箱見真相笑翻吸44萬次觀看

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞一名巫裔男子日前在TikTok分享母親首次網購的「戰利品」，他的母親以為以極便宜的價格入手一組三件家具，沒想到送來時卻因為尺寸差太多完全不能坐，讓他笑到不行。該影片5天內就吸引近44萬人次觀看，2.9萬人說讚。





▲諾拉奇奇的母親第一次網購就搞笑。（圖／翻攝TikTok「exitliew」）

綜合新加坡媒體報導，男子諾拉奇奇（Alif Norazizi）表示母親在網購時發現商家在賣便宜家具，一組共有一張木桌、2張木椅，價格便宜到不行，以為挖到寶的母親立刻下單。

沒想到或送來時只有一個小小包裝，打開包裝一看才發現這些家具根本只是模型，諾拉奇奇看到眼前的景象笑翻，「媽媽第一次上網買家具，價格很便宜，但貨物送來時才發現，只有一隻手的大小！哈哈哈！」

影片分享後吸引大批網友觀看和留言，「媽媽會不會不敢再網購了」、「等一下，你笑聲也太魔性了吧」、「媽媽好可愛」、「不如買個哆啦A夢手電筒，可以把桌椅放大」、「跟媽媽說買之前真的要看一下評論啦！」