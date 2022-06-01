網購衛生紙「好市多1新規定」　他傻爆眼！釣出狂人：租倉庫放100串

▲網購衛生紙，需一次買兩箱才送！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多「科克蘭」衛生紙原本價格335元，但5月起漲價30元，目前一串售價365元，增幅約9%，一度引發眾網友喊棄坑。如今有男網友傻眼直呼，在家網購好市多商品，殊不知科克蘭衛生紙規定要買兩箱才可運送，讓他狂搖頭。文章曝光後，有超狂網友分享，自己特地租倉庫，「買了100包（串），應該可以撐幾年！」

最近一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨，疫情透過好市多線上採買生活用品，結果發現科克蘭衛生紙出貨數量提高了，他皺眉直呼「為什麼漲價後...1次還要2箱，傻眼！」

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查看好市多官網，衛生紙72入售價1159元，下方確實出現紅字提醒「最小訂購數量：2」；至於舒潔 三層抽取式衛生紙60入售價1149元，同樣出現「最小訂購數量：2」的規定。

▲買兩箱才出貨。（圖／翻攝好市多官網）



底下網友熱議「我到貨才發現這麼多包，分賣給鄰居」、「今年二月份買時只需1箱」、「他們的設定都跳來跳去的，有時一次三袋就可以，有時卻要到六袋，真的很誇張」、「還沒漲價前就這樣了，改一段時間了」、「沒辦法，規則他們訂，合則買，不合跳過或自己去實店搬」、「幸好漲價前儲備了一些，延後漲價苦感」、「我兩週前買，一箱要1075元，也是一次必須買兩箱，只是才兩週，一箱就差了84塊」。

留言串中，有超狂網友分享，竟租倉庫擺放衛生紙，「去年底租了一個倉庫，買了100包（串），應該可以撐幾年」。

▼狂人買了100串衛生紙。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

