可以摸但不准上！她「被辦完事」後陪逛夜市　他挨告性侵傻眼

▲小羽控訴男網友才認識一天，就在他家中被硬上得逞，但提告後「半推半就」的說詞讓法院判男子無罪。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者蔡怡萍／雲林報導

廖姓男子透過交友軟體「探探」結識18歲女子小羽（化名），隔天2人就迫不及待相約見面，小羽到廖男家中洗完澡後，同意愛撫全身卻說「我不要發生性行為」，但後來廖壓制小羽並性交得逞，小羽事後提告，說詞卻模稜兩可，表示「半推半就」，且做完後還若無其事跟廖去逛夜市，雲林地院認為「是否確實違反女子意願而為性行為」，仍有可疑之處，判廖男無罪。

小羽控訴，2021年5月7日玩交友軟體認識了廖姓男子，隔天就約出來見面，廖騎車將她載到住處，還特別叮嚀家人在家中裝設監視器，為了掩人耳目，要爬屋外矮牆翻進屋內，小羽照做後，廖男就進浴室洗澡，隨後下半身包著浴巾就出來，接著開始脫小羽衣物、撫摸全身。

小羽表示，同意廖對她「愛撫」，但有告知「我不要發生性行為」，廖先假意答應，之後卻趁著她全身赤裸之際，以體力優勢壓制並強制性交得逞。

她事後向友人訴苦，並且通報就讀學校協助報案，但相關人員調查時卻發現，小羽指稱被「硬上」，但事發後卻還向廖男表示「想逛夜市」，而不是急著想離開或尋求幫助，而是與其他友人一起若無其事前往夜市，結束後廖也送她回住處。

而廖男則陳述，他與小羽接吻完他還詢問「可以嗎」，小羽有點頭，發生性行為時小羽也配合「變換姿勢」，從下面換到上面，都沒有抗拒推開的意思，後來還有說有笑的去逛夜市、跟他的朋友遊車河，難以理解有強迫小羽的地方。

協助的社工表示以她十幾年專業的意見看來，認為小羽是「半推半就」，連小羽自己也遲疑「不知道我那時候到底在想什麼」，沒有強力的抵抗作為，都只是模糊的推辭，因此法院認為雖小羽表明「不要發生性行為」在先，足見強制性交嫌疑很大，但從「廖男是否確實違反小羽意願而性行為」這點，仍是無法被證實，依無罪推定原則，判廖男無罪。