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男連吃3天肉粽血糖狂飆　營養師推黑穀纖粽「應景又安心」

▲埔榮醫院推出黑穀纖粽，讓民眾過端午吃得健康。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮醫院推出黑穀纖粽，讓民眾過端午吃得健康。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

明天就是端午節，埔里60歲劉姓糖尿病友，原本長期遵守糖尿病飲食原則、嚴控血糖，但近日例行回診追蹤，發現某幾餐飯後血糖突然升到210mg/dl，經營養師詢問才知道他連續3天都吃肉粽；為滿足糖友、慢性病患及減重人士的口腹之慾又顧及健康，台中榮總埔里分院營養科特地設計1款「黑穀纖粽」，希望讓民眾吃得美味又安心。

埔榮醫院營養科主任陳瓊瑩指出，市售各種口味肉粽大多是高熱量、高油脂：
以一顆200公克的北部粽來說，熱量就有500至600大卡，相當於1個滷雞腿便當，得慢跑60分鐘才能消耗掉還可能造成腸胃道不適、血糖波動和身體負擔等問題；而「黑穀纖粽」不同於一般高熱量、高油、高膽固醇的肉粽，其製作訣竅是「高、低、優」:

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1.「高」纖維：可加入香菇、玉米筍、杏鮑菇等蔬菜，或當餐額外補充1份蔬菜，增加膳食纖維攝取量；2.「低」GI（升糖指數）：以黑纖米及市售常見的十七穀米，替代易脹氣、易升糖的傳統糯米，除補充膳食纖維、維生素B、礦物質，也能幫助血糖穩定、減少脂肪囤積和調整腸胃機能，其他輔助配料也建議以熱量較低的天然食材為主，如以用堅果、鷹嘴豆來取代花生。

3.「優」質蛋白質：可以瘦肉、雞肉、海鮮、豆類等取代高脂肉類，如本次推出的「黑穀纖粽」便是使用油脂含量較低的腱肉，飽和脂肪量也相對較低，對健康更有利。

陳瓊瑩提醒，最近疫情趨於嚴重，吃粽子也要注意每餐的營養素均衡攝取，可隨餐多選擇富含維生素C與膳食纖維的蔬果，如綠花椰菜、甜椒、芭樂、奇異果等，有助於舒緩焦慮情緒、提升活力，進而提升免疫系統，也別忘了餐後起身去運動，歡度佳節之餘才不會造成身體負擔。

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