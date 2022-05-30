高中妹用安卓遭同學嘲笑！哥心痛批：「用iPhone才是主流」價值偏差

▲原PO妹妹因為用安卓手機，常被拿iPhone的同學冷嘲熱諷。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

市面手機品牌眾多，民眾通常會依價位及自身需求選購手機。不過一名網友表示，他就讀高中的妹妹近期吵著要iPhone，一問之下才知道，原來妹妹因使用安卓手機而遭同學嘲笑，讓他心疼不已且生氣痛斥高中生價值觀偏差，引起眾人討論。

一名男網友在Dcard以「妹妹在學校因為拿安卓手機被排擠」為題發文，表示他的妹妹是高中生，近期在家遠距上課，這幾天一直吵著跟他借雅虎拍賣的資深帳號。原PO詢問多次，但妹妹都不肯說原因，所以原PO起初沒有多加理會。但漸漸他發現妹妹每天臭臉，跟爸媽說話態度都很差，一問之下才知道，妹妹是想買iPhone手機，因為用安卓在學校都被言語霸凌跟嘲笑。

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妹妹哭著表示，因她使用安卓手機，同學總是對她冷言冷語，「妳幹嘛不換哀鳳啦？」、「妳不用哀鳳每次傳照片都很麻煩耶」、「哀鳳不是比較好用嗎」、「齁～妳手機的充電線跟我們不一樣啦」、「 妳的手機要怎麼按啦！好難用喔！」等，讓妹妹哭著跟原PO表示很受傷。但爸媽不答應幫她換手機，所以她才想跟原PO借雅虎拍賣的資深帳號去標1元競標的iPhone，用自己存下來的零用錢可能可以負擔。

得知事情原委的原PO一方面心疼妹妹，一方面也生氣表示，「現在高中生的價值觀已經這麼偏差了嗎？會因為自己用iPhone就去嘲笑別人？難道這些高中生的iPhone都是自己買的嗎？」

貼文一出引不少網友留言表示贊同，「現在沒拿iPhone、用Mac好像是有罪 跟不上時代的象徵」、「現在一堆小孩真的價值觀崩壞」、「因為拿的手機不同就對別人酸言酸語是什麼價值觀？何況手機還不是自己賺錢買的。」、「完全不懂現在小孩到底在想什麼 價值觀偏差～」

但也有網友覺得妹妹同學應該只是開玩笑，建議原PO好好開導妹妹，「也沒有到排擠那麼嚴重吧⋯我以為是說些什麼，用安卓家裡一定低收什麼的話⋯」、「我們傳照片什麼的也會說如果用哀鳳就能airdrop就只是開開玩笑而已」、「可以考慮開導妹妹的心態 用別的態度面對這件事就好」、「同學就只是打打嘴砲吧～我看身邊很多人都這樣但都不是真心的」、「妹妹可能要思考為什麼要這麼容易被同學影響，要試著調適自己的想法，不然以後出社會比不完。」