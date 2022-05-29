蘋果iPhone 14 Pro外觀渲染圖再現　「驚嘆號!」打孔螢幕曝光

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自Jon Prosser）

記者林淑慧／台北報導

蘋果iPhone 14新機系列預計於秋季發表會登場，3C達人的外觀渲染圖陸續曝光，YouTuber Jon Prosser指出，Apple最新 iPhone 14 系列預計有四款機型，在他上傳的影片中不僅有iPhone 14 Pro 上標誌性的驚嘆號打孔螢幕，也曝光了淡紫色的新機配色，令果粉們相當期待。

依據 Jon Prosser 的影片，展示出iPhone 14明顯畫出驚嘆號的打孔螢幕，基本上已確定 iPhone 14 系列將有機型採用這款設計的螢幕。配色方面，除了基本款的金色、黑色與白色之外， Jon Prosser於影片中秀出淡紫色的新機配色，令人耳目一新。

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自Jon Prosser）

另外，依據外媒《Macrumors》報導，外傳蘋果iPhone 14設計初步定案，相關供應鏈已進入試產階段，除了外觀設計上有調整之外，為因應未來影像拍攝等需求，將搭載8K錄影等鏡頭；外媒預估，新機將是蘋果自iPhone X以來的最大改版，將在今年九月的秋季發表會正式亮相。

針對 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 的外觀，依據外媒搶先曝光的設計概念，新機外型將融合過往 iPhone 4 和 iPhone 5 的設計，喚起蘋果迷對過往經典產品的懷舊風；最大變化在於將移除手機上的瀏海設計，並將 Face ID 隱藏在螢幕底下。

外媒引述消息人士指出， iPhone 14 和 iPhone 14 Pro移除瀏海之後，將改為藥丸型的打孔螢幕，也將保留前置鏡頭，額外設置圓型孔洞，其造型看起來就像一個「！」驚嘆號，並且維持 Face ID 臉部辨識功能。