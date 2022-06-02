台灣確診曲線類似新加坡！　陳時中：再觀察10天就清楚

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情持續處於高原，每天新增病例都在8萬例上下，今年累積病例突破200萬大關。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日說明，近期疫情北部差不多往下走、南部稍微往上，全國則持續在高原上，估計10天後就會很清楚。

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增76,986例COVID-19確定病例，分別為76,967例本土個案及19例境外移入；另確診個案中新增144例死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年國內累積本土病例209萬3540人，當中有208萬7412人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積6128例，重症中有1668死。

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陳時中昨指出，目前全國進入高原期，確診率約9%，若以新北市及基隆市2縣市確診率為15～16%的情況來看，下降情形看得很清楚；而高雄染疫率偏低，僅有6%，因此推估疫情還會往上攀升。確診率高的地區，如北部就有下降趨勢，低的區域則相對上升，全台灣在高原裡面可能先徘徊一陣子。

陳時中今天進一步解釋，確診率是用確診病例計算，染疫率則是可能包含黑數在內的感染狀況，如果說確診率10%，該地區染疫率可能達到2~3成。

陳時中分析，韓國最高點累積確診率16%，香港約8.7%，新加坡11%，日本則低很多約2%，趨近非常平穩。台灣現在的趨勢和新加坡比較像，大概確診率11%呈現丘陵的形狀；另觀察雙北、桃園、基隆、花蓮都是在確診率約10％左右疫情相對反轉。這是指揮中心觀察到的情況，很多人推估和台灣相似的國家走向，超過10％就會出現平穩，11~12%就會往下走。