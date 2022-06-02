新北寄出恩恩爸申請資料　他怒嗆林鶴明：都不看新聞？





▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者崔至雲／台北報導

新北2歲男童恩恩染疫病逝，民進黨副秘書長林鶴明表示，新北市長侯友宜是否似乎還是認為能用電話溝通處理，就不用透過媒體進行政治表演。對此，新北市政府副發言人張劭斌強勢回擊，林鶴明都不看新聞嗎？不知道新北已經準備好資料了，難道發言都靠想像力？

2歲男童恩恩上個月染疫病逝，恩恩爸爸質疑，當時打電話求救等了81分鐘救護車才到，錯過了黃金救治時間，要求能夠調閱完整通聯還原真相。

新北市衛生局長陳潤秋表示，恩爸確實希望先看到資料再進行討論，市府2日上午已用雙掛號將資料寄出，有任何問題，都可以當面說明清楚。

林鶴明表示，大家現在關心的其實是中和的恩恩爸爸所提出的需求，恩恩爸爸當時打不通的電話，侯友宜知道嗎？恩恩爸爸要的通聯記錄，侯友宜處理了嗎？警察出身的侯市長，調閱與提供通聯紀錄應該不會比牙醫出身的陳時中部長慢吧？

對此，張劭斌回擊，「很難想像，某黨的副秘書長都不看新聞嗎？還是習慣裝睡？難怪不知道新北市已經準備好資料的來龍去脈！」

他更批，「實在很難理解會有無法掌握新聞進展的黨副祕書長，難道發言都靠豐富的想像力？開口表演，閉口表演，看來副秘書長真的很喜歡表演，奉勸林副秘書長，噴太多口水，臉上的口罩如果濕透了，會失去遮掩的保護力！」