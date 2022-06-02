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雅安持續餘震「4死者均被飛石砸中」　專家：更大地震可能性不大

記者鄭思楠／綜合報導

四川雅安市蘆山縣及寶興縣昨日（1日）下午先後發生地震，其中蘆山縣達到規模6.1，專家研判屬2013年蘆山規模7.0地震的餘震。事件造成部份鄉鎮受災，雅安全市範圍接報4死25傷，遇難者均是被飛石砸中。而據中國地震台網，今日（2日）早上，蘆山縣附近再度發生地震，達3.2級。另專家指出，近日發生更大地震的可能性不大。

據《央視新聞》報導，截至今早6時，雅安地震已致4人遇難、25人受傷。其中，寶興縣4人遇難、14人受傷，蘆山縣11人受傷。

在微博上，不少網友表示本次地震的震感強烈；有身處成都的民眾認為，本次地震是自2008年汶川大地震後，震感最強烈的一次。

▲▼ 四川雅安地震、2022 。（圖／翻攝 四川公安）

▲四川發生規模6.1地震。（圖／翻攝 四川公安）

在微博上，不少網友都反映本次地震的震感強烈，震後當地通訊、網路疑一度影響，「見多了大風大浪的四川人民也坐不住了，紛紛下樓梯衝出大樓。電話有點打不出去，網路也變慢了，能夠讓成都人民下樓的震感，確實有點兇」、「坐在椅子上我是說咋個在晃，還以為是錯覺，結果一看水杯裡邊的水在晃，我就曉得大事不妙了」。網傳影片顯示，有民眾家中吊燈劇烈晃動；地震後，當地有公路出現零星落石。

據四川地震台高級工程師張致偉表示，蘆山規模6.1地震發生在2013年蘆山規模7.0地震餘震區內，屬當年地震的餘震，兩次地震相距9公里。據指，此次地震位於龍門山斷裂帶，距最近的雙石-大川斷裂約2公里，震源機制為逆衝型。此次地震發生在巴顏喀拉塊體東邊界，歷史上地震活動比較強，1900年以來，震中200公里範圍內發生21次規模6以上地震，當中震級最大的為2008年5月12日發生的汶川規模8.0地震。

張致偉指，根據區域構造特徵、歷史地震活動水平、序列類型特點等綜合分析認為，原震區近幾日發生更大地震可能性不大。

▲▼ 四川雅安地震、2022 。（圖／翻攝 新華社）

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