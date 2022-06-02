雅安地震如末日！　山體包圍「大石滾落」居民驚嚇逃竄

記者任以芳／綜合報導

四川雅安市蘆山縣昨1日發生6.1級地震，震源深度18千米。四川多地和重慶有明顯震感。截至今（2日）8時資料顯示，已經造成4死14傷。地震發生地理位置大多屬於山城地形，主要道路出現土石滑波，大石滾落驚險情況，路邊汽車被砸中變成一團廢鐵。上百名逃生居民親眼目睹周邊山體崩塌，立刻轉身逃跑，與死亡近距離擦身而過。

綜合陸媒報導，中國地震台網正式測定，6月1日17時00分在四川雅安市蘆山縣發生6.1級地震，震源深度17千米。隨後，17時03分在四川雅安市寶興縣發生4.5級地震，震源深度18千米。本次震中距離2013年4月20日在四川蘆山發生的7.0級地震的震中約10公里。據四川省地震管理局消息，此次蘆山6.1級地震屬於2013年蘆山7.0級地震餘震。截至昨17時，目前最大余震4.5級。

▲ 四川雅安蘆山縣主要道路崩塌毀壞 。（圖／翻攝 中新網）

陸官媒《中新網》畫面顯示，蘆山縣發生地震當下，整個山城天搖地動，主要道路部分山壁土石大面積滾落，路面到處都是碎石、大石塊。當時還有機車騎士想通行，還是停下來猶豫很久，眼前的道路已經看不見路面，甚至被土石掩蓋。

另一段畫面也很驚險，同樣是山體崩塌，道路完全變形，還有一輛白色汽車疑似被大石頭砸中，有如被巨人狠狠踩一腳，車體壓扁變形。

▲周圍山體土石陸續崩塌。（圖／翻攝 南方都市報）

影片後端是寶興縣熊貓古城景區，陸媒《南方都市報》報導稱汪先生回憶當時，地震來臨時「甩得很厲害，都跑出來了」。與今年5月在雅安經歷的地震不同，汪先生覺得這次「有一點嚇到了」，「連續兩次來地震，持續的時間有點長，很多人都害怕」。

地震當下，不少居民和少數遊客立刻撤退到景區廣場，大家眼光都朝向同一個方向，周圍的山體開始陸續崩塌，大量土石掉落，宛如世界末日場景，有些老人和孩子害怕到哭出來了。

汪先生形容，「石頭從山頂下來，灰塵很大。」在場居民目睹立刻轉身躲避。地震也造成多處建築物受損，撤離途中看到，步行街口一家蛋糕店「牆壁開裂了」，兩河口大橋邊「大理石護欄倒塌」。

▲寶興縣建築出現裂痕。（圖／翻攝 南方都市報）

據了解，震中距寶興縣12公里、距蘆山縣25公里、距天全縣38公里，距雅安市41公里，距成都市113公里。蘆山縣、寶興縣、成都市多位居民表示，此次地震「震感強烈」。

地震後有大陸網友發佈消息尋找身處寶興縣的家人，「寶興四面環山，往蹺磧方向更是信號中斷，我爺爺奶奶家在民治，家裡人完全聯繫不上他們。」該網友稱，因斷電監控掉線無法查看，「所有人都很擔心，奶奶腿腳不好，爺爺聽力也有問題，害怕地震時姑媽在地裡乾活遇到山體垮塌。」受到地震衝擊，當地通訊中斷完全打不通，信號不太好。

據陸媒《封面新聞》介紹，寶興縣已緊急啟用三個應急安置點，分別為寶興縣體育館、寶興中學、寶興燈光球場。其中，寶興縣體育館安置有約300人。雅安蘆山地震震中太平鎮，在學校操場等空地上設立了臨時安置點，已有群眾入住，救援繼續馳援。

▼四川雅安市蘆山縣太平鎮太平中學安置點內。（圖／翻攝 新華社）

▼ 暫時安置點 。（圖／翻攝 南方都市報）