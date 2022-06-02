　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

雅安地震如末日！　山體包圍「大石滾落」居民驚嚇逃竄

記者任以芳／綜合報導

四川雅安市蘆山縣昨1日發生6.1級地震，震源深度18千米。四川多地和重慶有明顯震感。截至今（2日）8時資料顯示，已經造成4死14傷。地震發生地理位置大多屬於山城地形，主要道路出現土石滑波，大石滾落驚險情況，路邊汽車被砸中變成一團廢鐵。上百名逃生居民親眼目睹周邊山體崩塌，立刻轉身逃跑，與死亡近距離擦身而過。

綜合陸媒報導，中國地震台網正式測定，6月1日17時00分在四川雅安市蘆山縣發生6.1級地震，震源深度17千米。隨後，17時03分在四川雅安市寶興縣發生4.5級地震，震源深度18千米。本次震中距離2013年4月20日在四川蘆山發生的7.0級地震的震中約10公里。據四川省地震管理局消息，此次蘆山6.1級地震屬於2013年蘆山7.0級地震餘震。截至昨17時，目前最大余震4.5級。

▲▼ 四川雅安地震、2022 。（圖／翻攝 南方都市報、中新網）

▲ 四川雅安蘆山縣主要道路崩塌毀壞 。（圖／翻攝 中新網）

陸官媒《中新網》畫面顯示，蘆山縣發生地震當下，整個山城天搖地動，主要道路部分山壁土石大面積滾落，路面到處都是碎石、大石塊。當時還有機車騎士想通行，還是停下來猶豫很久，眼前的道路已經看不見路面，甚至被土石掩蓋。

另一段畫面也很驚險，同樣是山體崩塌，道路完全變形，還有一輛白色汽車疑似被大石頭砸中，有如被巨人狠狠踩一腳，車體壓扁變形。

▲▼ 四川雅安地震、2022 。（圖／翻攝 南方都市報、中新網）

▲周圍山體土石陸續崩塌。（圖／翻攝 南方都市報）

影片後端是寶興縣熊貓古城景區，陸媒《南方都市報》報導稱汪先生回憶當時，地震來臨時「甩得很厲害，都跑出來了」。與今年5月在雅安經歷的地震不同，汪先生覺得這次「有一點嚇到了」，「連續兩次來地震，持續的時間有點長，很多人都害怕」。

地震當下，不少居民和少數遊客立刻撤退到景區廣場，大家眼光都朝向同一個方向，周圍的山體開始陸續崩塌，大量土石掉落，宛如世界末日場景，有些老人和孩子害怕到哭出來了。

汪先生形容，「石頭從山頂下來，灰塵很大。」在場居民目睹立刻轉身躲避。地震也造成多處建築物受損，撤離途中看到，步行街口一家蛋糕店「牆壁開裂了」，兩河口大橋邊「大理石護欄倒塌」。

▲▼ 四川雅安地震、2022 。（圖／翻攝 南方都市報、中新網）

▲寶興縣建築出現裂痕。（圖／翻攝 南方都市報）

據了解，震中距寶興縣12公里、距蘆山縣25公里、距天全縣38公里，距雅安市41公里，距成都市113公里。蘆山縣、寶興縣、成都市多位居民表示，此次地震「震感強烈」。

地震後有大陸網友發佈消息尋找身處寶興縣的家人，「寶興四面環山，往蹺磧方向更是信號中斷，我爺爺奶奶家在民治，家裡人完全聯繫不上他們。」該網友稱，因斷電監控掉線無法查看，「所有人都很擔心，奶奶腿腳不好，爺爺聽力也有問題，害怕地震時姑媽在地裡乾活遇到山體垮塌。」受到地震衝擊，當地通訊中斷完全打不通，信號不太好。

據陸媒《封面新聞》介紹，寶興縣已緊急啟用三個應急安置點，分別為寶興縣體育館、寶興中學、寶興燈光球場。其中，寶興縣體育館安置有約300人。雅安蘆山地震震中太平鎮，在學校操場等空地上設立了臨時安置點，已有群眾入住，救援繼續馳援。

▼四川雅安市蘆山縣太平鎮太平中學安置點內。（圖／翻攝 新華社）

▲▼ 四川雅安地震、2022 。（圖／翻攝 新華社）

▲▼ 四川雅安地震、2022 。（圖／翻攝 新華社）

▼ 暫時安置點 。（圖／翻攝 南方都市報）

▲▼ 四川雅安地震、2022 。（圖／翻攝 南方都市報、中新網）

►石墨烯＋蠶絲也太高級！男性內褲大打折

ET快訊
鳳梨曾是車手！人稱「小虎」騙高雄嬤47萬　判決曝
快訊／高雄男上半身裸露！詭異陳屍人行道鐵椅
新北衛生局「資料準備好」寄出了　恩恩爸無奈再發聲
快訊／內湖某公園滿地血！男詭異陳屍椅上　頸部遭割2刀
野生陳庭妮「墾丁跑山路」被拍！　整排都是洞超辣
揭高雄摩鐵針孔偷拍遭疑自導自演！　夫妻現身回應了
Netflix抓寄生帳號　爆「簡單一招」可破解！
詐騙仔傳寄貨照！　前小7女店員秒抓「4大破綻打臉」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雅安持續餘震「4死者均被飛石砸中」　專家：更大地震可能性不大

雅安地震如末日！　山體包圍「大石滾落」居民驚嚇逃竄

外資班輪船「沿海捎帶」 落地上海　馬士基：將申請更多航線和船

陸電動車3巨頭5月交車量回升　顯示供應鏈問題正逐步緩解

直擊／在北京做PCR「超長人龍」看不見尾　35度高溫民眾包緊緊

不斷更新／四川發生「規模6.1地震」　已知4死14傷

四川省地震局：蘆山規模6.1地震　屬「2013年蘆山地震」餘震

砸130萬聘金！他娶30歲輕熟女回家　上床驚「比男人還擅長」秒離婚

四川雅安震度6.1級、4.5級連兩震　成都民眾有感5分鐘連收兩則警訊

痛批美把台推向危險　趙立堅：明裡暗裡慫恿支持「台獨」勢力

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

水上摩托車團1女落海5天　遺體找到了！彰化外海尋獲

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

葛斯齊爆汪小菲「推倒懷胎9月大S」　陳建州目睹動手…S媽傻眼：住我家嗎

籃球決賽剩3.6秒...2隊同分　神球員半場壓哨絕殺奪冠 ！

轎車逆向撞騎士衝工地　「墜4m深洞中」 3人送醫

雅安持續餘震「4死者均被飛石砸中」　專家：更大地震可能性不大

雅安地震如末日！　山體包圍「大石滾落」居民驚嚇逃竄

外資班輪船「沿海捎帶」 落地上海　馬士基：將申請更多航線和船

陸電動車3巨頭5月交車量回升　顯示供應鏈問題正逐步緩解

直擊／在北京做PCR「超長人龍」看不見尾　35度高溫民眾包緊緊

不斷更新／四川發生「規模6.1地震」　已知4死14傷

四川省地震局：蘆山規模6.1地震　屬「2013年蘆山地震」餘震

砸130萬聘金！他娶30歲輕熟女回家　上床驚「比男人還擅長」秒離婚

四川雅安震度6.1級、4.5級連兩震　成都民眾有感5分鐘連收兩則警訊

痛批美把台推向危險　趙立堅：明裡暗裡慫恿支持「台獨」勢力

搶喝買1送1、免費加料！16家手搖飲「端午連假優惠」一次看

逛夜市自己帶餐具　台東環保局3日設租借站宣導

面試被要求脫口罩！主管見「真面目」噴1句　妹子愣：是否沒機會了

Makiyo老公暖炸！「這輩子不讓她做家事」請助理顧三餐

網紅「丟魚擲茭」挨轟道歉後…動物之家當志工贖罪：說到做到

端午首波車潮來了！3圖曝國道3地雷　國5南下恐塞到午夜

台南女兒胡家琪西點軍校畢業載譽歸國　黃偉哲贈鳳梨紅榜祝賀

身分證有「20」主餐免費升級！陶板屋推20週年優惠　2002年出生也有

雲林同鄉會給蔡英文一封信　4大面向推林佳龍參選台北市長

5歲以下孩童疫苗3劑保護力80%　輝瑞向美FDA提出申請

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

大陸熱門新聞

更／四川發生「規模6.1地震」　已知1死

娶30歲輕熟女　上床驚比男人擅長

Vtuber自爆遭拐賣淪人體菸灰缸！官方闢謠封號

大媽翻臉　搶輸乾脆掀桌灑地板

她借200萬救癌夫！卻發現他偷打賞女主播2200萬

實測在陸做PCR！人龍竟看不見尾

四川地震局：蘆山規模6.1地震　屬2013年餘震

小米電視螢幕180度「鞠躬式」整面脫落 一週兩起客服稱「罕見案例」

麥當勞幫「26歲小朋友」辦慶生會 1.5小時圓夢金額曝光

陸教科書驚現打老婆課文！　插圖強化性器官

像極了燒燒果實！ 陸「冰糖紅菠蘿」引台灣品種改良成功

上海白蟻大爆發密集恐懼慎入 民眾狂Call求助電話「一整晚沒停過」

周圍山體崩塌險砸死居民

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

更多熱門

相關新聞

更／四川發生「規模6.1地震」　已知1死

更／四川發生「規模6.1地震」　已知1死

根據《央視》報導，6月1日17時00分，雅安市蘆山縣發生規模6.1地震，震源深度17公里；17時03分，雅安市寶興縣發生規模4.5地震，震源深度18公里。

四川地震局：蘆山規模6.1地震　屬2013年餘震

四川地震局：蘆山規模6.1地震　屬2013年餘震

四川雅安震度6.1級、4.5級連兩震 成都民眾有感5分鐘連收兩則警訊

四川雅安震度6.1級、4.5級連兩震 成都民眾有感5分鐘連收兩則警訊

他嫌老婆教兒數學太兇　親出馬5分鐘崩潰頭撞衣櫃

他嫌老婆教兒數學太兇　親出馬5分鐘崩潰頭撞衣櫃

北京再兩區居家辦公　天津感染數快速上升

北京再兩區居家辦公　天津感染數快速上升

關鍵字：

四川雅安蘆山縣寶興縣

讀者迴響

熱門新聞

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？

強尼戴普7項全贏！安珀表情母湯

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

強尼戴普判決出爐人在酒吧chill

【心內話】翻玩人生拍A片

安珀赫德敗訴：對女性代表什麼！

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻

評審團「糾結12小時」裁決確定

象迷妹雪乳卡髒東西！男球迷出手救援掀暴動

6歲腦癌女童「確診時間報錯」將延後治療　爸含淚求救

網購衛生紙「好市多1新規定」　他傻爆眼！

精子被啃到「缺頭沒尾巴」！夫妻不孕原因找到了

摩鐵偷拍瞎掰老闆是檢察官　雄檢回應

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面