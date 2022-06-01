台南響應減碳淨零友善地球　黃偉哲發布2050台南淨零路徑計畫

▲台南市政府響應「世界環境日」，日召開「2050台灣淨零台南齊行」記者會，由市長黃偉哲率市府局處首長出席，宣布2050台南淨零路徑計畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府響應6月5日「世界環境日」，1日召開「2050台灣淨零台南齊行」記者會，由市長黃偉哲率市府局處首長出席，黃偉哲強調，台南市的淨零路徑計畫，已經凝聚了期程，這不只是展現在數字上，更需要有具體的工作內容，希望大家一起努力，能夠對地球更友善，地球也絕對會給我們回報。





1972年聯合國將每年的6月5日訂為「世界環境日」，主要鼓勵民眾提高環保意識和採取行動，減碳、淨零是全球趨勢，歐盟碳邊境稅預定2023年試行、2026年啟用，美國碳關稅2024執行，2050年淨零是一場限時賽，台南市從執行、公私協力及法制規範等多管齊下，邁向永續發展。





產、學、NGO團體等40餘人出席，由台南市環保局長謝世傑，發布「2050台南淨零路徑」，台南市未來30年將聚焦能源轉型、低碳綠色運輸、住商能效提升、循環經濟綠色生活等四大面向落實減碳。並將創全國之先設「碳盤查登錄輔導機制」，主動出擊協助與輔導企業減碳等，達到低碳永續、台南淨零。





市長黃偉哲表示，台南市作為台灣的第一個城市，很快就要進入建城400年，回首400年前，祖先幫我們所做的，跟現在我們如何與自然環境和諧共處，COP26是一個非常崇高，但卻因為各國的利益不同，很勉強的達成一些協議，在這非常低度的協議裡面，我們如何達到淨零碳排，台灣是要做領頭羊，還是要做看不到人家車尾燈的一個國家，這是我們自己的選擇。



黃偉哲強調，有人說少子化是國安問題，但是淨零碳排不僅是一個國安問題，也是生存問題，現在我們已經凝聚了一些期程，但不只是展現在數字而已，需要有具體的工作內容，如何減碳？如何增加水？如何保住更多的水資源？如何不去使用更多的化石？以及如何做更多對地球友善的計畫，希望大家一起努力，能夠對這個地球更友善，地球絕對會給予回報。





環保局長謝世傑透過以「台南市淨零路徑策略與規劃」為題的簡報中，說明南市府的多項具體作為，台南市溫室氣體減量，將以短區間5-10年的方式，至2050年設定積極淨零目標。預計2030年溫室氣體排放量，將較基準年2005年減量30%，2040年減65%，2050年達到淨零排放目標。



謝世傑指出，台南是台灣的「南方矽谷」，也是發展綠色產業的重要基地，減碳的路上需產業加入，在減碳路徑中，南市府7月將創全台之先設立「碳盤查登錄輔導機制」，建置溫室氣體登錄平台，協助企業進行計算與登錄外，更由台積電、聯電、台電、南茂、崑山科大、成大能源中心、遠東科大及南科管理局等產官學界專家組成「淨零輔導團」，主動出擊提供企業相關減量策略，形成另類產業互助合作的「減碳循環模式」。



在「能源轉型」方面，將持續推動陽光電城計畫，每年至少成長0.25GW，2050年設置容量達10GW、另外產業能源轉型100%導入低碳製程。「低碳綠色運輸」包括推動運具電汽化、擴建汽機自行車共享系統及大眾捷運系統，2030年達到市區公車全面電動化，2050年綠色運具服務面積達85平方公里。





「住商效能提升」將建築物能源效率，規範納入低碳城市自治條例，2030年商用營業場域達100%LED燈具，2050年新建物100%符合近零碳建築，既有建物超過85%為近零碳建築。「循環經濟綠色生活」，2030年再生水源每日供應量達5萬噸、焚化底渣100%再利用、2040年焚化廠提升發電效率轉型為綠能電廠。