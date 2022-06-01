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端午前夕致贈家扶粽子及蛋黃酥　台電台南區處祝喜迎佳節

▲台電台南區處處長許墩貴帶領該處人員，致贈家扶基金會粽子200顆與蛋黃酥禮盒20盒，希望在端午佳節前夕為弱勢家庭帶來溫暖的祝福。（圖／記者林悅翻攝）

▲台電台南區處處長許墩貴帶領該處人員，致贈家扶基金會粽子200顆與蛋黃酥禮盒20盒，希望在端午佳節前夕為弱勢家庭帶來溫暖的祝福。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台電台南區處防疫不忘關懷慈善公益團體，持續援助與關心弱勢家庭，1日由處長許墩貴帶領該處人員，致贈家扶基金會粽子200顆與蛋黃酥禮盒20盒，希望在端午佳節前夕為弱勢家庭帶來溫暖的祝福。

台電台南區處指出，近期疫情肆虐下，許多活動紛紛取消，捐款人數與款項也受到衝擊而減少，弱勢家庭更需要社會大眾的關懷和協助。眼見端午佳節將至，為了關懷社會公益，由許墩貴處長代表台南區處捐贈粽子20串及蛋黃酥20盒至南台南家扶中心表達心意，並不忘勉勵弱勢家庭的莘莘學子努力求學。

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去年台南區處將家扶愛心撲滿裡同仁小額捐款與二手商品義賣所得共3萬6千餘元捐出作為幫助學子的獎助學金，用於支援學生的學雜費支出，近期收到多位學生回信表達謝意，其中蔡同學信中提及因為雙親年紀大，所以想就讀護理系，希望未來不僅能分擔經濟，也能提供實質上的照護。

南台南家扶中心主要協助弱勢兒童、少年及其家庭，讓家庭功能不足的兒童與少年及時獲得經濟、健康、醫療、社會教育與心理輔導等面向的支持。李主任說明，對於弱勢學童而言，學校教育是生活中非常重要的一環，教育是脫貧的捷徑，有助於提升孩子的社會競爭力與自信心。

近年台灣面臨少子化影響，守護國家幼苗人人責無旁貸，然而近年疫情肆虐及文化變遷，更使貧窮樣貌多元，包含離婚家庭、失婚家庭、外籍配偶家庭，以及未婚生子女等數量大幅增加，都讓孩子們失去原有的家庭溫暖。

許墩貴處長表示，社會的熱心援助影響深遠，讓弱勢家庭中的孩子能得到經濟支持、就學與就業輔導。扶持學齡兒童及青少年。如同為社會的未來挹注一股新生的力量。台電將持續支援善款與物資，期許讓弱勢兒少滿足生活及就學之需求，健康快樂成長。台南區處邀請大家同心協力，一起守護國家未來的主人翁。

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