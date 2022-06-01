台南七股光電已超量　在地環團：開發總量應管制

▲七股在地漁民與里長聯誼會，以及長期關心能源轉型及漁電共生環社檢核團體，提出區域開發總量應管制、台61以西勿解禁、確保漁民權益、室內養殖納入環社檢核、協調跨區衝擊等五大訴求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

經濟部能源局委託工研院執行「台南市七股區漁電共生環境與社會檢核意見徵詢會」，1日在七股區中寮社區活動中心舉行，七股在地漁民與里長聯誼會，及長期關心能源轉型及漁電共生環社檢核團體，提出區域開發總量應管制、台61以西勿解禁、確保漁民權益、室內養殖納入環社檢核、協調跨區衝擊等五大訴求。

自蔡英文政府上任力推能源轉型以來，七股因為地大便宜、地主少，吸引土地開發業者及綠能業者進駐獵地，許多魚塭面臨開發壓力，原承租漁民被解約，黑面琵鷺等重要水鳥的棲息與覓食區域受到威脅。

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在七股鄉親及民間團體多次抗爭下，台南市政府宣布暫緩台61以西的光電開發，經濟部及農委會為補強光電開發審查程序，引導光電發展需確保環境與社會品質，也推出「戶外型漁電共生環境與社會檢核機制」（簡稱環社檢核），2021年開始在彰化以南六縣市推動。

然而，在環社檢核進行的過程中，廠商仍持續在七股進行圈地，地方仍不時傳出承租漁民無法續約，已核准案場爆發契約與施工糾紛等問題；此外，一些廠商轉向設置「室內型漁電共生」，形同架空了環社檢核力圖引導光電去到對的地方的政策目標。

在地鄉親與民間團體檢視這幾年來七股的光電問題，沉痛地指出台灣的光電政策仍存有許多漏洞，並提出五點訴求，呼籲中央及地方政府立即採取補救措施！

台南市野鳥學會林岱瑢總幹事指出，將能源局資料套疊地圖後估算，目前七股台61以東已經有899公頃的光電案場取得電業籌設許可，包括戶外漁電446公頃、鹽田光電148公頃、土地變更273公頃、室內漁電32公頃。其中，水鳥會利用的棲地，已損失高達626公頃，相當於七成光電案場有生態衝擊問題，累積效應非常可觀！而這還不包含將軍、北門的棲地減損。在已有高比例光電開發狀況下，呼籲能源局、國家公園、農委會漁業署及林務局、臺南市府，應聯合協商，提出既有案場的監管與生態恢復規劃，及區域開發總量的管制辦法，以維護西南沿海的重要生態功能。

七股區三股里黃仙立里長指出，根據台南市經發局統計，台南市已取得同意備案的各類型光電土地面積約12,248公頃，其中七股區1,148公頃，相當於44個台北市大安森林公園，是整個七股行政區總面積的10%，也已經佔台南市目前同意備案光電的10%。換算裝置潛力上看1GW，逼近2025年國家光電目標20GW的1/20，比一個縣市還多。七股已經貢獻這麼光電，應該先讓七股的土地喘口氣了。七股區的開發面積過高，不符比例原則，也可能影響七股發展生態觀光的願景。呼籲市府正視七股區已經超量開發的事實，堅守台61以西暫緩開發，管控七股、將軍、北門的光電開發量，引導業者優先到其他行政區發展，達到分散式能源之實。



七股沿海土地資源保護協會楊惠欽會長指出，漁民與光電廠商的權力與資訊不對等，簽契約時屢屢發生內容誤導或約束不合理情形，已爆發多起施工導致漁民無法養殖卻毫無補償的糾紛。漁業署應提出漁業轉型政策白皮書，審慎評估對漁村、漁民及養殖業的影響，並提供漁民轉型輔導，確保轉型過程不遺落任何一個人，真正落實「公正轉型」。

環境權保障基金會黃馨雯律師指出，過去漁業署力推室內養殖，但多數漁民對於室內養殖的技術與市場前景尚有疑慮，因此室內養殖並未成為養殖產業的主力。然而，隨著綠能資金引入，包含七股在內的許多臨海地區，一座座室內養殖場平地而起，造成地景與生態的破壞，卻欠缺整體評估把關，宛如農地小兩甲亂象復辟。

七股區大潭里陳中正里長指出，不論是漁電共生型或土地變更型的光電案場，都不乏離聚落太近的案例，造成鄰近社區居民身心壓力。電廠施工的交通動線，也往往會跨越不同行政區里、涉及不同局處單位，但缺乏協調機制，衝擊居民生活與進出不便。離聚落太近的光電案場應有緩衝帶的規範，市府也應出面協助社區，成立跨區協調機制，維護社區權益。