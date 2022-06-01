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AT3殉職飛官遺體暫厝岡山大吉座墓園　父母官校靈前憶愛兒

▲▼飛官徐大鈞殉職，父母趕往殯儀館見最後一面。（圖／攝影中心）

▲飛官徐大鈞殉職，父母趕往殯儀館見最後一面。（圖／攝影中心）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄空軍官校少尉飛官徐大鈞昨日（5月31）上午8時3分進行AT-3飛行訓練時，起飛5分鐘後光點消失，飛機墜毀於岡山區田厝一路77號附近，徐不幸殉職。失事現場今（1）日中午左右已大致清理完畢，軍方部隊全數撤退，將四散的物品撿拾帶離後，解除封鎖管制。而徐大鈞的遺體目前則暫厝在岡山的大吉座墓園，將等軍方和家屬協調後續招魂、告別式等相關事宜。

▲▼飛官徐大鈞墜機殉職，部隊清空失事現場全數撤退，開放場域。（圖／記者陳煥丞攝）

▲飛官徐大鈞墜機殉職，部隊清空失事現場開放場域。（圖／記者陳宏瑞攝）

空軍教練機AT-3昨天墜毀於高雄岡山田厝一路附近農地，事故當下飛機爆炸起火、殘骸四散，軍方緊急將該區域封鎖進行調查，而飛官徐大鈞遺體移送殯儀館相驗，軍方也盡速完成採證與善後。

▲▼軍方人員撤離失事現場 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲軍方人員撤離失事現場 。（圖／記者陳宏瑞攝）

經過一天的整理，今天上午軍方再度派出約一個排的兵力，進行地毯式搜尋，為了避免因高速撞擊而有零件插入土壤，軍方甚至動用金屬探測器協助搜索，並將所有機體小零件、螺絲、碎片等，全部帶回部隊，中午前現場已清理淨空，解除封鎖，留守部隊也全部撤離。

▲▼空軍軍官校長唐洪安、空軍司令部司令劉任遠送花給殉職飛官徐大鈞。（圖／記者宋良義攝）

▲空軍軍官校長唐洪安、空軍司令部司令劉任遠送花給殉職飛官徐大鈞。（圖／記者宋良義攝）

據了解，徐大鈞的遺體昨天檢察官完成相驗的工作後，暫厝在岡山區的大吉座墓園，空軍司令劉任遠上將、空軍軍官學校校長唐洪安，今天早上也分別送來「痛失英才」、「英雲永存」花籃，悼念徐大鈞。

▲▼空軍官校少尉徐大鈞31日駕駛AT-3教練機不幸墜毀殉職。（圖／民眾提供）

▲空軍官校少尉徐大鈞31日駕駛AT-3教練機不幸墜毀殉職。（圖／民眾提供）

徐大鈞的父母親及妹妹對於徐這麼年輕就離開，非常難過，尤其媽媽更是哭紅雙眼，悲慟不已，昨晚他們在軍方陪同下守候在大鈞位於官校內的靈堂，後來則先返回新北市住家，預計近日再與軍方協調，確認是否頭七當天進行招魂，及告別式、火化等相關事宜。

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