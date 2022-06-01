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飛官徐大鈞殉職！空軍司令、校長花籃致哀　同袍一早靈前弔唁

記者郭玗潔／高雄報導

空軍官校少尉飛官徐大鈞昨（31）日上午8時3分進行AT-3飛行訓練時，在起飛5分鐘後光點消失，飛機墜毀於岡山區田厝一路77號附近，不幸殉職。徐大鈞遺體昨送高雄市立殯儀館相驗後，已暫時移入大吉座舍利骨塔，今天一大早空軍司令部司令劉任遠、空軍官校校長唐洪安送上花籃致哀，多位同袍也前往靈前致哀。

▲▼空軍軍官校長唐洪安、空軍司令部司令劉任遠送花給殉職飛官徐大鈞。（圖／記者宋良義攝）

▲空軍官校AT-3少尉飛官徐大鈞殉職，空軍軍官校長唐洪安、空軍司令部司令劉任遠送花籃致哀。（圖／記者宋良義攝）

今早9時許1輛卡車載著1對花籃來到大吉座，為空軍司令部司令劉任遠、空軍官校校長唐洪安的弔唁花籃，劉任遠的花牌上面寫「痛失英才」，唐洪安的花牌上則寫「英雲永存」，2人共同為「空軍烈士徐大鈞」致哀；隨後也有多位同袍前來弔唁，眾人戴著口罩仍能感到神情凝重，直接走進大吉座舍利骨塔。

殉職的徐大鈞是空軍官校110年班，年紀僅23歲，飛行總時數為126.20小時，AT-3飛行時數為24小時。昨天早上8點3分駕駛飛行編號AR32機號852起飛，學官第二次單飛，於8時8分於大崗山仁德田厝里光點消失，隨後搜救人員趕抵事故現場，現場機骸四散在農田，也發現徐大鈞遺體，並無其他民宅與人員受損。

▲▼空軍軍官校長唐洪安、空軍司令部司令劉任遠送花給殉職飛官徐大鈞。（圖／記者宋良義攝）

▲飛官徐大鈞殉職，一早空軍官校校長唐洪安、空軍司令部司令劉任遠送來花籃致哀。（圖／記者宋良義攝）

▲▼徐大鈞殉職，軍校派人前來弔唁。（圖／記者宋良義攝）

▲空軍官校多位同袍也前來致哀。（圖／記者宋良義攝）

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