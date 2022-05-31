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社會 社會焦點 保障人權

白髮人悲送黑髮人！罹難飛官家屬趕抵墜機現場　徐媽媽哀痛喚兒

記者蔡怡萍／綜合報導

高雄岡山空軍官校110年班的23歲徐大鈞少尉，今（31）日早上8時3分起飛，駕駛AT-3教練機實施單飛訓練時，於8時8分光點消失、在岡山區田厝一路附近墜毀，搜救單位在現場尋獲徐大均遺體。下午家屬也從新北市住家趕抵高雄，徐父母到達失事現場神情哀戚、悲痛不已，徐媽媽更是步伐蹣跚、需要他人攙扶。

▲▼空軍飛官徐大鈞家屬趕抵失事現場，徐媽媽悲痛需要人攙扶。（圖／攝影中心）

▲空軍飛官徐大鈞家屬趕抵失事現場，徐媽媽悲痛需要人攙扶。（圖／攝影中心，下同）

徐大鈞家住新北市新店區，事件發生後家屬也趕往高雄，遺體已送高雄市立殯儀館相驗。下午徐父母在空軍心理衛生中心人員陪同下抵達現場，步下軍車時徐媽媽癱軟需要人員協助攙扶，神情相當哀痛，忍悲進入現場處理後續事宜。

▲▼空軍飛官徐大鈞家屬趕抵失事現場，徐媽媽悲痛需要人攙扶。（圖／攝影中心）

殉職的徐大鈞是空軍官校110年班，年紀僅23歲，飛行總時數為126.20小時，AT-3飛行時數為24小時。今天早上8點3分駕駛飛行編號AR32機號852起飛，學官第二次單飛，於0808時於大崗山仁德田厝里光點消失，隨後搜救人員趕抵事故現場，現場機骸四散在農田，也發現徐大鈞遺體，並無其他民宅與人員受損。

空軍表示，目前已成立應變中心並派出調查小組實施搶救及調查；對於本次事件造成優秀飛行員殉職，深表哀痛與不捨，後續將依總統指導，全力查明事件原因，並協助家屬辦理後續事宜。

▲▼空軍飛官徐大鈞家屬趕抵失事現場，徐媽媽悲痛需要人攙扶。（圖／攝影中心）

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