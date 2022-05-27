烏克蘭駐德大使PO「蝸牛扛子彈」照片　狂酸：德國軍援正在路上

▲烏克蘭駐德國大使安德烈·梅尼克（Andrij Melnyk）諷刺德國軍援速度緩慢。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭駐德國大使梅尼克（Andrij Melnyk）26日在推特發文指，德國援助武器已經在路上，然而，配圖卻是一隻蝸牛殼上黏著一枚子彈的照片，諷刺德國運送武器的速度太過緩慢。此外，梅尼克最近也批評德國第一批的15輛獵豹坦克7月才能運至烏克蘭，是蓄意拖延。

▲梅尼克發文稱，德國軍援已在路上。（圖／翻攝自推特@MelnykAndrij）

綜合外媒報導，梅尼克於推特上傳一張照片，其中一隻蝸牛被人用藍色膠帶將子彈黏在蝸牛殼上，文中表示，「為烏克蘭準備的德國武器在路上了。」並配上一個男人捂臉的表情符號。梅尼克稱，這張照片是一名基輔官員傳來的，「我們不能讓俄羅斯贏得戰爭。」

梅尼克的推文已吸引1萬名網友按讚、2千多則轉發，有人給予支持，但也有網友以德文留言，反對他稱德國軍援速度緩慢的說法，「梅尼克先生，即使你對著月球狂吠，德國和北約都無法以比你要求的速度，更快交付你想要的槍支。你應該慶幸美國、歐盟和德國支援這麼多資金，讓烏克蘭這個國家至今尚未崩潰。」

▲部分網友對梅尼克的說法持不同意見。（圖／翻攝自推特@MelnykAndrij）

此外，梅尼克最近也指責德國政府故意拖延武器援助，「令人失望的是，德國承諾的15輛獵豹式防空坦克最早要到7月底才能交付，另外15輛獵豹則定在8月底交付。」他向媒體表示，俄羅斯在頓巴斯的大規模進攻中取得新進展，摧毀更多城市，每一天都至關重要，呼籲德國總理為烏克蘭武器供給「亮綠燈」。

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