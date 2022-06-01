快訊／中重症+240！9歲男童「腦炎」高燒40度、抽搐送急診

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增240例中重症，其中有1名兒童重症為9歲男童，本身沒有慢性病，因為發燒40度，快篩陽性並且出現抽搐、意識變化送急診，確診新冠並且出現腦炎，目前還在住院治療；目前累積29例兒童重症，12例死亡，重症兒童中有15例腦炎。

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▲6/1中重症與死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年國內累積本土病例200萬5338人，當中有199萬9623人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積5715例，重症中有1524死。今日新增240例中重症，包括中症136人、重症104人；今日新增和已公布重症合計有122死。

今日重症個案中有一名兒童腦炎，羅一鈞說明，該案為9歲男童，本身沒有慢性病史，5月29日發燒39~40度，快篩陽性，後來出現抽搐、意識變化，由家長帶到急診，懷疑腦炎使用瑞德西韋、類固醇、降腦壓藥、抗癲癇藥，沒有住加護病房、也不需要使用氧氣，生命徵象穩定。

指揮中心統計，目前兒童重症累積29例，12人死亡；重症個案分別有15例腦炎、6例肺炎、2例敗血症、2例哮吼、3例家中死亡，1例共病腦腫瘤。

▲6/1中重症、死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）