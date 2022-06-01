快訊／最小死亡個案！2名未滿1歲嬰「家中昏迷死」死後確診

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增122例死亡個案，當中有2名未滿1歲嬰兒家中死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中1人為未滿1個月男嬰，發燒當日沒有送醫，隔天發現無反應、昏迷且缺氧發紫，警察協助送醫確認陽性且無生命跡象，為年紀最小死亡個案；另一名為印尼籍5個月大女嬰，發燒快篩陽性時自行使用退燒藥，隔天發現昏迷缺氧，送醫已經無生命跡象。

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▲6/1死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增122例本土病例死亡個案，為67例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、115例具慢性病史、55例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月30日，死亡日期介於5月15日至5月30日。

死亡個案有2名未滿1歲嬰幼兒，羅一鈞說明，最小為1個多月大男嬰，早產，有肺部疾病，他同住家人有人確診。5月24日發燒沒有就醫，隔天早上家長發現沒有反應、昏迷，有缺氧發紫情況，警察協助到醫院採檢PCR陽性，確認無生命跡象，當天經過司法相驗，開立診斷書，新冠病毒感染、呼吸衰竭。

另一名則是印尼籍5個月大女嬰，羅一鈞說明，該案由媽媽的外籍人士友人負責照顧，5月14日發燒38度，快篩陽性，自行使用退燒藥，隔日發現昏迷缺氧發紫，由照顧者送醫，沒有生命跡象，檢驗確診，行政相驗開立診斷書，新冠肺炎併心肺衰竭。

指揮中心統計，目前兒童重症累積29例，12人死亡；重症個案分別有15例腦炎、6例肺炎、2例敗血症、2例哮吼、3例家中死亡，1例共病腦腫瘤。

▲6/1重症、死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）