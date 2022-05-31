桃園推兒童多元接種方案　鄭文燦：評估加開場次

▲桃園市長鄭文燦31日上午視察桃園區青溪國小5、6歲幼童接種第一劑BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

關心幼兒接種狀況，桃園市長鄭文燦今（31）日上午視察桃園區青溪國小5、6歲幼童接種BNT疫苗情形時表示，端午節前夕為各校疫苗接種之高峰期，預估會有近10萬名國小學童與滿5歲幼兒園幼生完成疫苗接種，總計有四種接種方案，其中莫德納疫苗接種者約2成，其餘多為BNT疫苗。因幼兒家長預約踴躍，市府正評估是否加開場次。

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▲桃園區青溪國小今天針對5、6歲幼童接種BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，市府針對5至11歲兒童BNT疫苗專案接種，總計安排四大接種方案，包括全市195所國小與附幼入校集中接種；600個公立、私立與非營利幼兒園，就近併入鄰近國小集中接種；家長可至本市兒童BNT接種合約醫療院所（醫療院所查詢網址：https://reurl.cc/rDYbNO），替孩子預約疫苗門診完成接種；5月31日、6月1日分別於4所學校開設「兒童BNT疫苗快打站」，總計約可服務4,800人。

▲桃園市長鄭文燦31日上午視察桃園區青溪國小幼童接種BNT疫苗，了解運作情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還提及，6月2日市府將在桃市南、北區各加開1處「兒童BNT疫苗大型接種站」，提供5至11歲兒童BNT疫苗接種服務，北區開設地點為桃園巨蛋體育館、南區則位於中壢區的陸軍專科學校，每站可服務2,500人，總計可服務約5,000人。另為避免家長與孩子現場久候，市府採線上預約方式（預約表單網址：https://reurl.cc/NAxWXe），截至目前預約名額仍有名額，歡迎家長踴躍預約，市府將視疫苗接種情形，評估是否加開場次。

鄭文燦強調，依照中央流行疫情指揮中心規範，兒童染疫後需滿3個月才能接種疫苗，提醒家長替幼兒預約接種前要特別留意。

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