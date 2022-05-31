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社會 社會焦點 保障人權

欠女友錢還嗆「北港香爐人人插」　他硬拗「讚美之詞」下場曝

▲▼香爐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子向女友借10萬元，還辱罵對方「北港香爐人人插」遭提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／新竹報導

新竹男子阿輝（化名）與女友交往期間，向對方借10萬，事後卻僅還4萬，女友屢次追討剩下的6萬，阿輝都「裝傻」帶過；甚至還傳訊辱罵女友「北港香爐人人插」，女友氣不過提告，請求阿輝還錢以及精神撫慰金15萬元。雖然阿輝稱北港香爐是「表示北港媽祖受人敬仰、香火鼎盛之意，為讚美之詞」，法院仍判阿輝需償還剩餘6萬，以及精神撫慰金4萬。

女友主張，阿輝在2018年9月10日交往期間，跟自己借了10萬元，允諾下個月歸還，然而將近3年的時間，阿輝僅歸還4萬，還有6萬元未還，好幾次催討，阿輝均置之不理；其次，阿輝還在2020年7月用LINE傳送「北港香爐人人插」等訊息，女友憤而提告，除了請求阿輝償還6萬元，還有妨害名譽部分，要求賠償精神撫慰金15萬元。

阿輝則是反駁借款一事，是兩人交往期間女友主動給的，應屬贈與行為，且女友向檢察署提起刑事告訴，已獲不起訴處分，請求聲請駁回。

新竹地院檢視兩人對話紀錄中，阿輝表示「感恩妳借我十萬元應急，我已經告訴過妳原因，我無力一次還清，我已經盡力分期償還」，顯見兩人的確有借貸關係，又「北港香爐人人插」帶有性方面歧視、侮辱之意味，顯然無視女友之身體自主權，判決阿輝償還剩餘6萬元外，仍須賠償女友4萬元，共10萬元。

阿輝不滿上訴二審，辯稱LINE上所說的「妳說啊沒關係，妳就說妳交很多男朋友，北港香爐人人插」此句，其中的「『妳』就說…」可見這句話並非自己所述，就算是，「北港香爐人人插」是台灣流傳百年之俚語，表示北港媽祖受人敬仰、香火鼎盛之意，為讚美之詞，以此評論被上訴人交友狀況，乃憲法保障言論自由之範疇。

法院表示，北港媽祖廟是宗教廟宇，香爐本是神器，此一單詞已逐漸被簡化成污辱人之用語，阿輝也在上開對話中提及「嘴說海誓山盟的誓言，卻盡做曖昧劈腿之事」，顯然指摘被上訴人男女關係複雜，與宗教信仰無關，上訴人稱此為讚美之詞，自難取信於人，駁回上訴，全案確定。

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