一年前被劈腿！綠帽哥「復合前女友」劇情神轉　網見身分變化驚呆

▲原PO決定和前女友復合。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

以其人之道，還治其人之身？一名男網友發文表示，他和「前女友」之所以會分開，是因為對方劈腿，不過兩人冷靜一年後，還是決定重新交往，但令人訝異的是，當初的小王仍和女友在一起，原來他決定和前女友復合是因為「我也讓那個男的戴綠帽」。貼文曝光後，引發網友熱議。

這名男網友在臉書粉專「靠北女友my girl」上貼文，提到前女友在兩人交往期間劈腿，因此雙方才會分手，這一年來，兩人因為都在療傷，所以沒有特別聯繫，一直到最近才又聊起來，最後更決定復合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

話鋒一轉，原PO表示，「她依舊跟那個當時搶我女友的男友在一起。」換言之，當時的小王是女方現在的男友，至於原PO則是兩人現在的小王。

▲原PO不介意成為小王。（示意圖／取自Pixabay）

對此，原PO表示自己毫不在意，反正現在單身有人陪就好，「等到有新對象就可以跟前任說再見了。」他也坦言自己已經不愛對方，只是想藉此報復，「還能在床上報復他現在男友，搶我女友讓我戴綠帽，我也讓那個男的戴綠帽。」

貼文曝光後，引發熱烈討論，底下網友紛紛看傻直呼，「你要這樣安慰自己也是可以啦」、「我看了三次才看懂，這是一個正牌男友轉職成小王的故事」、「想辦法跟那個男的在一起，讓你女朋友戴綠帽子」、「我綠帽你的綠帽」、「帽子戲法，好戴一直戴」、「以牙還牙，是個狠人」。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有 阿嬤也愛喝

►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡 「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝 大忙人愛慘

►超Q泰國象「拉鍊一拉」驚呆！圓肚子彈出超大袋子 購物也能很時尚