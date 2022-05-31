當不成警察了...保一學弟打斷學長腿　總隊最終決定：2大過免職

記者陳雕文／新北報導

保一總隊三峽營區一名警員26日打斷學長的腿，引起各界譁然，案件被向上通報後，總隊調查發現，該名警員過去就曾因電風扇共用的問題打傷同學，因此認為他情緒管理有問題，於30日召開考績會後，決定祭出重懲，記2大過免職。

▲▼保一學弟確認學長的身分後竟出腿攻擊，還一度把人壓在地上打。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，汽車隊出身的49歲蔡姓警員，本月1日在清潔警用大巴時發現已使用過的便當盒，立即向上回報，大隊查出便當盒的主人是34歲吳姓警員，立即叮嚀要收拾好個人物品。吳員寫報告承諾往後會好好管理隨身物品，但內心認為是被刻意針對。調查出勤通報發現向上呈報的是蔡員，吳員開始調查其班表並伺機報仇。

到了26日上午，蔡員把大巴停靠在第一大隊的廣場時，吳員隨即上車問，「你是蔡XX是嗎？」蔡員回應「是」，下秒吳員就上前一陣拳打腳踢！除了罵髒話還要求下車單挑，蔡員嚇一跳趕緊下車問，「要幹甚麼！？」吳員問，「是不是就是你檢舉說，我把垃圾放在車上！」接著就是一拳，蔡員被攻擊只能不斷後退。

後來兩人在雨中互相攻擊，吳員還一度把蔡員壓在地上打，後來蔡員用盡全力才掙脫，整個對打過程全被監視器拍下。眼鏡被打壞、左腿脛骨被踢斷的蔡員在簡單包紮後，一跛一跛走到到吉埔派出所報案並提告傷害、妨害公務、毀損等罪。

▲▼蔡員拄著枴杖痛苦緩步進入派出所報案提告。（圖／記者陳雕文翻攝）

保一總隊於互毆案件發生後召開風紀評估會議，提報吳員為關懷輔導對象，並對吳員記一大過。事情爆發後，又有一名保一的警員A爆料，「在109年6月間，吳員曾來借電風扇，但我沒答應，結果就在保一總隊3樓電梯外被吳員打，後來隊上的長官出現了把雙方各自帶離，這事情就不了了之」。

保一總隊得到消息後繼續追查，發現吳員過去確實因為電風扇打傷同學，因此認為其情緒管理有問題，決定加重懲處，記2大過免職。

吳員的好友說，「吳員的個性確實比較衝動，但不會沒來由就攻擊別人，通常都是被挑釁了才會動手」。後來記者成功聯繫吳員，但針對新聞案件以及其他警員指控，他都說，「就寫，『我不回應』吧！」

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