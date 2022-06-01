要禁慾！端午7大禁忌一次看　別送整串肉粽

▲小孟老師說，民間相傳整串肉粽有「繩子」，容易形成繩煞，會讓收到的人有穢氣，因此端午節當天送人粽子要用散裝的比較好。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

周五就是「端午節」，命理專家小孟老師在臉書表示，端午節為「五毒日」，諸事不宜，且有7大禁忌，包括禁去醫院探病、不能行房、別送整串肉粽等。

1、端午忌去醫院探病、陰氣重之地：

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先秦時代認為農曆5月（國曆6月）是毒月，因此也稱「五毒月」，對應目前新冠疫情也是病毒，因此特別要小心疫情，要勤洗手、忌群聚，除非真的生病，不然不要去醫院探病或殯儀館潮濕的地方。

2、禁慾不要行房：

《呂氏春秋》中《仲夏記》一章要陽間人們在5月要禁慾、務必齋戒，其因端午為五毒月，需要內健而外順，也就是體內要環保、氣血要足，不要消耗元神，不然會損氣耗精，邪氣易入侵。要吃清淡不要殺生，最好吃素以保平安。

▼小孟老師提醒端午要禁慾。（示意圖）



3、不要生小孩：

《史記·孟嘗君列傳》其歷史上名人孟嘗君在端午出生，其父要其母不要生下他，認為「五月子者，長於戶齊，將不利其父母。」若真的一定要生，建議出生後身分證換別的。

4、不要去森林與山上：

5月為五毒月，這個時節突然節氣會轉變，梅雨變多、空氣悶熱，毒蟲、病毒肆虐，草叢樹林山上很多蟲蛇鼠蟻會出現，因此要到森林的人要帶雄黃，不然容易會被蟲蛇咬傷。

5、不要送整串肉粽：

民間相傳整串肉粽有「繩子」，容易形成繩煞，會讓收到的人有穢氣，民間也盛傳有上吊的意謂，因此端午節當天送人粽子要用散裝的比較好。

6、不要去海邊：

端午節水鬼出沒容易抓交替，因此沒事不要去海邊。以科學面來說，端午節氣也是梅雨季節，海邊容易下雨、溪水暴漲，容易發生水厄。

7、不要亂丟平安符：

端午節為不好的日子，諸事不宜，容易大家脾氣不佳，遇到小人，毒氣橫行，疫情蔓延，因此不可以將平安符亂丟，需用平安符來保平安。

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