新開通屏112線加入端午連假疏導路線　最新路線圖提醒你

▲新開通屏112線加入端午連假交通疏導路線 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

端午節連假將至，潮州警分局已針對轄內規劃相關交通疏導、管制措施，尤其上月24日接續開拓189線至台1線間「最後一哩路」的屏112線也立即加入交通疏導路線中，民眾可參考相關路線提早規劃行程，避開可能壅塞路段。

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潮州警方說，因國道3號南州交流道行經新埤鄉台一線南下及北上車道為連假壅塞路段，民眾可由國道3號崁頂交流道下銜接台一線左轉行駛屏112線，直通185線沿山公路即可避開台一線新埤至枋寮往恆春墾丁地區壅塞路段，由於屏112線於台1線的出口接近國道3號崁頂交流道，讓民眾於銜接國道時交通更加便利，請民眾參考警方最新版替代道路指示行駛，以避開易擁塞路段，減少等候時間。

另潮州鎮延平路段重要景點「燒冷冰圓環」、「日式文化園區」等商區周邊的停車資訊，這些路段遊客眾多容易造成違停現象，警方在此路段已設置科技執法，為避免民眾遭開罰，潮警分局製作停車圖卡供遊客參考，呼籲民眾將車輛確實停好後，再安心前往各店家消費，確平安。

潮州分局長簡彥匡表示，提供出遊民眾路線規劃及潮州鎮景點停車資訊，提供民眾行車路線決策參考，並建立路權觀念，共同營造出門順心，一路安心的優質交通環境，亦可隨時收聽警察廣播電台，掌握最新道路資訊，安心出遊、平安回家。