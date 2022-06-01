把「多喝水」當防疫法寶！醫曝「喝到掛急診」打臉：適量即可

▲醫生提醒，喝水過量也可能會讓身體出狀況。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「沒事多喝水，多喝水沒事」的廣告詞人人都聽過，尤其現在疫情肆虐，打完疫苗或確診時都會多喝水，不過其實喝水學問大，水喝太多是會出事的。有醫生就指出，近來收治不少中老年人，因為喝水喝到掛急診，因此提醒大家，喝過量的水，對身體是有害而不是有益處。

新光急診主任張志華昨（5/31）日在臉書粉專中發文表示，「近來遇到一些中老年人低血鈉掛急診，而其中不少都是因為得新冠或打疫苗後，聽說要『多喝水』而大量喝水造成的。」

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他提醒，長者若運動量不大也沒過度流汗，「打疫苗或得新冠後，喝水適量即可，最重要是要多休息、睡眠充足勿熬夜，過多的水份攝取反而引起低血鈉，低血鈉輕則頭暈噁心，嚴重會抽搐昏迷。」有一名看似是醫護人員也留言分享，表示她曾收治過類似案例「我也收一個 一天喝一萬西西」。

《ETtoday健康雲》曾報導，外科醫師陳榮堅在《健康多1點》節目中指出，補充水分過猶不及都不好！陳醫師表示，許多人都曾有過上完體育課猛灌水的經驗，陳榮堅坦言，水灌太快容易「水中毒」，想像當身體水分散失時，體內鈉離子含量過高，猛灌水將鈉稀釋，造成瞬間低血鈉即稱為水中毒，當鈉離子低到一定程度恐出現全身無力、嚴重時意識不清，甚至有致命的可能。

提及該怎麼喝水，他建議1個小時內勿飲用超過1000c.c.，即使口渴想喝水，也應該分次，以一次200c.c.為限、適度休息後再喝。

