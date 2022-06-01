百威啤酒也推NFT！重磅設計聯名商品開蓋集點送

▲美式經典啤酒品牌「百威啤酒Budweiser」推出「Reverse限定設計罐」。（圖／百威提供，下同）

消費中心／綜合報導

美式經典啤酒品牌「百威啤酒Budweiser」，派對、朋友聚會皆可見它的身影，百威啤酒6月起推出超狂聯名企劃，與「三頁文」設計總監顔伯駿攜手合作推出「Reverse限定設計罐」，更推出多款聯名潮流商品，百威啤酒不僅跨足元宇宙，還有神秘的「NFT空投計劃」，滿足粉絲潮流、音樂、藝術的各類喜好，「Reverse限定設計罐」即日起於各大通路上架，數量有限，潮流愛好者與百威粉絲們可要把握機會。

▲百威啤酒與高顔值人氣YouTuber「阿卡貝拉」（左）、新生代饒舌歌手「莫宰羊」（中）以及饒舌團體「Multiverse多重宇宙」（右）攜手演繹聯名系列商品。



今年百威Reverse限定設計罐的概念為「Reverse=Re+Universe」，表達「拆解宇宙並重新定義」的精神，瓶身設計帶出多元、跨領域的意象，也切合百威品牌不斷強調的「真我至上」精神，設計師顏伯駿表示，創作上必須透過不斷地解構、重組、再定義，才能找到傳達理念的新符碼，他也認為唯有無法被定義的「真我」，才能無限擴充，這次與百威的跨域創作，就展現了屬於顔伯駿的「真我理念」。一直以來都以多元的包容力支持年輕人展現自我、跳脫傳統框架，百威啤酒今年與新生代饒舌歌手「莫宰羊」、高顔值人氣YouTuber「阿卡貝拉」以及饒舌團體「Multiverse多重宇宙」攜手演繹聯名系列商品，邀你一起進入「百威宇宙」。

元宇宙、NFT成為人人都在談論的話題，百威更跨足元宇宙，與知名NFT交易平台OurSong合作推出一項神秘的「NFT空投計劃」，藉由跨宇宙的力量開創更廣闊的「百威宇宙」。OurSong共同創辦人吳柏蒼表示，很高興能與百威合作推出獨家的限量NFT，並贈送給創作者及粉絲們，吳柏蒼進一步分享，OurSong一直都希望透過NFT連結創作者及粉絲，這次與百威聯名推出限量商品和限定包裝，讓創作者及粉絲們可以用數位方式，永久收藏百威限定罐。

▲集點換重磅聯名潮流商品。



只要在7月25日中午12點前，與實體的「百威Reverse限定設計罐」合照，並展現自己最多元、最真實的樣貌，發佈於Instagram貼文並附上指定Hashtag「#百威啤酒」、「#宇宙狂想真我至上」，百威就會在7月30日於官方IG公告最終得獎者，本活動僅限年滿十八歲以上參與。

除此之外，喝百威還能集點拿潮流商品！只要購買百威罐裝啤酒（330ml／500ml）或百威瓶裝啤酒（330ml／600ml），並為南聯國際貿易股份有限公司代理商品，就可以下載百威「ABInBev集點」APP並加入會員，用手機掃描拉環內側或瓶蓋內QR Code即可參加集點活動，點數兌換自6月1日起即可使用，此次重磅聯名共有13款贈品，換完為止，馬上就手刀揪親友買起來。

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