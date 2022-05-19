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大陸 大陸焦點 特派現場

陸將對NFT加強監管？官媒喊話：儘早出台相關法規

▲▼NFT創作者Yuga Labs增資。（圖／路透）

▲NFT。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

NFT（Non-Fungible Token）亂象頻傳，中國大陸官媒《新華社》旗下《半日談》發文強調，相關部門亟須加大對NFT監管的探索和研究，儘早出台相關法規，規避NFT產品惡意炒作、借用NFT概念集資詐騙等違法行為。

文章指出，當前，國內NFT生態圈中大大小小的平台各自為營、瘋狂「拓荒」，一些互聯網頭部企業也參與其中，「這些國內NFT交易平台基本使用人民幣交易，不少平台對NFT二次流通也不做限制。」

文章提到，隨之而來的風險不可小覷。一些數字藏品被拆分交易，打破了NFT的非同質化特性，可能促使NFT相關業務演變成非法集資、非法發行證券等非法金融活動，「同時，國內NFT發行方和交易平台尚未被強制要求對發行、售賣、購買主體進行實名認證，為NFT領域洗錢問題埋下隱患。」

文章指出，如何引導NFT在國內健康發展，「取其精華，去其糟粕」應是正道。需要加大對該領域監管，提升相關風險的預警、防範和化解處置能力。

文章提到，近期，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國證券業協會發布倡議，呼籲會員單位堅決遏制NFT金融化證券化傾向，從嚴防範非法金融活動風險。三家協會從發行金融產品、提供交易服務、公開發行融資、計價結算、實名認證、投融資等多個方面，對會員單位參與NFT項目做出要求，旨在斬斷NFT的二次交易鏈路。

文章強調，儘管國家對虛擬貨幣風險防範有明確規定，但對於數字藏品等虛擬資產及衍生品的監管規則仍有不足，「相關部門亟須加大對NFT監管的探索和研究，儘早出台相關法規，規避NFT產品惡意炒作、借用NFT概念集資詐騙等違法行為。」

文章還提到，特別是對於一些風險苗頭，監管部門要果斷出手、明確表態，及時對公眾發出風險提示。區塊鏈作為一種新技術，對於未來經濟社會發展的影響不言而喻，「生態鏈各方切不可只盯短期『天價』利益而無視長遠健康發展，謹防創新業務『脫實向虛』只剩炒作，別讓『藍海』變『死海』。」

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