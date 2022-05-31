▲「空軍戰神高志航」之子高耀漢過世，享壽87歲 。（圖／翻攝自浙江衛視）

記者林彥臣／綜合報導

民國空軍戰神高志航的兒子高耀漢，傳出已於23日過世，享壽87歲。高耀漢在生前提供許多有關於父親的史料，協助大陸電視劇「遠去的飛鷹」於2011年開播，並且於2017年在大陸出版《我們的父親高志航》，成為記述高志航一生的重要第一手資料。

高耀漢於1935年出生，高志航壯烈犧牲時，他年僅2歲，1953年隨祖母舉家遷居台灣嘉義居住，大姐、胞妹則留在吉林通化老家，家族從此分隔兩地，後來畢業於台灣政治大學外交系，在台灣新生報擔任記者33年，於1986年退休。

▲高志航的女兒高友良，曾於2015年出席紀錄片《冲天》的放映會。（圖／新北市文化局）

高志航的一生有3段婚姻，1924年與邵文珍然後邵於1927年自殺，並無育子。1928年和白俄羅斯籍的嘉莉亞結婚，1931年因軍中不允許與外籍女子結婚的規定，被迫離婚，育有兩女為高麗良、高友良。高耀漢與胞妹高憶椿，則是1932年高志航與葉容然結婚後所生。

高志航於1937年8月14日淞滬戰爭爆發後，面對日本18架「九六式」陸上攻擊機於空襲杭州筧橋機場，率領第四空軍大隊上空迎擊，締造6比0的戰果，首開對日抗戰空戰全勝紀錄，被譽為「空軍戰神」。

1937年11月21日，周家口機場接到報告，有11架日機向該機場飛來，高志航立即下令作戰，然而此時日軍戰機已飛至機場上空，在日機的俯衝轟炸下高志航登上座機，剛進入機艙即被早有準備的日軍戰機投下的航彈擊中而殉國，時年30歲。