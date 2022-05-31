　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「空軍戰神高志航」之子高耀漢過世　享壽87歲

▲▼「空軍戰神高志航」之子高耀漢過世，享壽87歲 。（圖／翻攝自浙江衛視）

▲「空軍戰神高志航」之子高耀漢過世，享壽87歲 。（圖／翻攝自浙江衛視） 

記者林彥臣／綜合報導

民國空軍戰神高志航的兒子高耀漢，傳出已於23日過世，享壽87歲。高耀漢在生前提供許多有關於父親的史料，協助大陸電視劇「遠去的飛鷹」於2011年開播，並且於2017年在大陸出版《我們的父親高志航》，成為記述高志航一生的重要第一手資料。

高耀漢於1935年出生，高志航壯烈犧牲時，他年僅2歲，1953年隨祖母舉家遷居台灣嘉義居住，大姐、胞妹則留在吉林通化老家，家族從此分隔兩地，後來畢業於台灣政治大學外交系，在台灣新生報擔任記者33年，於1986年退休。

每一次起飛都可能是永別　空軍戰神之女淚眼看《冲天》（圖／新北市文化局）

▲高志航的女兒高友良，曾於2015年出席紀錄片《冲天》的放映會。（圖／新北市文化局）

高志航的一生有3段婚姻，1924年與邵文珍然後邵於1927年自殺，並無育子。1928年和白俄羅斯籍的嘉莉亞結婚，1931年因軍中不允許與外籍女子結婚的規定，被迫離婚，育有兩女為高麗良、高友良。高耀漢與胞妹高憶椿，則是1932年高志航與葉容然結婚後所生。

高志航於1937年8月14日淞滬戰爭爆發後，面對日本18架「九六式」陸上攻擊機於空襲杭州筧橋機場，率領第四空軍大隊上空迎擊，締造6比0的戰果，首開對日抗戰空戰全勝紀錄，被譽為「空軍戰神」。

1937年11月21日，周家口機場接到報告，有11架日機向該機場飛來，高志航立即下令作戰，然而此時日軍戰機已飛至機場上空，在日機的俯衝轟炸下高志航登上座機，剛進入機艙即被早有準備的日軍戰機投下的航彈擊中而殉國，時年30歲。

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」　陳建州目睹起衝突
葛斯齊連爆汪小菲3張親密照！「我還有影片」
殉職飛官徐大鈞「初步相驗結果曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「空軍戰神高志航」之子高耀漢過世　享壽87歲

2名俄兵「對住宅區轟火箭彈」認罪戰爭罪　被判處11.5年有期徒刑

雷神公司獲得美軍「6億美元合約」　加速生產刺針防空飛彈

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

＋886詐騙來電！夫妻不配合　假行姨嗆：出異常你承擔？

汪小菲遭爆「有5對象」婚內出軌！　狗仔狠嗆：你不告我，就是懦夫

AT-3教練機墜毀岡山　飛官殉職...殘骸四散田中

社死！線上課忘關鏡頭　她自信跳舞畫面全被錄

「空軍戰神高志航」之子高耀漢過世　享壽87歲

2名俄兵「對住宅區轟火箭彈」認罪戰爭罪　被判處11.5年有期徒刑

雷神公司獲得美軍「6億美元合約」　加速生產刺針防空飛彈

富邦主場求止敗　陳鴻文出馬對決胡智為

俄羅斯議員節目上建議　在烏克蘭「綁架」北約成員國防長

勇士老闆有「湖人夢」？　12年6度進總決賽盼延續下去

快訊／狗仔葛斯齊爆「手上也有他的卦！」　林俊傑公司火速回應了

汪小菲道歉求放過　台律師「2個月前早預告」一句話嗆爆！

從「怎麼起床」判斷性格　會賴床表示超細心？！

鴻海派Model T 專車接送股東　小股東排隊搶搭喊「享受！」

遭爆吵架推倒大S！　汪小菲「心煩意亂」回應了：不想波及無辜

葛斯齊直播提「差點拍到她和鹿晗」！　迪麗熱巴回應了：子虛烏有

狗仔爆汪小菲推倒大S　S媽「住我家嗎」回應：怎可能讓女兒吃虧

紅綠燈被扯斷電線垂空中　騎士經過被鎖喉翻圈倒地

軍武熱門新聞

「空軍戰神高志航」之子高耀漢過世　享壽87歲

2俄兵對住宅區開火認戰爭罪　被處11.5年徒刑

芬蘭將在「聖誕老人村」附近部署F-35戰機

雷神公司獲美軍6億美元合約　增產刺針飛彈

拜登：不送能射進俄羅斯的火箭

波蘭加購500套海馬斯火箭　最大射程達300公里

烏東嚴峻 俄軍進逼北頓內茨克市

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

俄世界最快戰機逼近挪威、芬蘭　北約F-35攔截

F-21戰機亮相印度航空展

英國情報：俄軍基層在烏發生「小規模叛亂」

扮船運大亨　謝錫璋潛伏台灣24年

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

烏東戰況危急重鎮利曼失守　美援烏多管火箭以轉劣勢

更多熱門

相關新聞

2俄兵對住宅區開火認戰爭罪　被處11.5年徒刑

2俄兵對住宅區開火認戰爭罪　被處11.5年徒刑

繼21歲的俄國士兵希希馬林（Vadim Shishimarin）之後，又有2名俄兵因為對平民區發射火箭彈，在烏克蘭法院對戰爭罪認罪，遭判處11.5年有期徒刑。

雷神公司獲美軍6億美元合約　增產刺針飛彈

雷神公司獲美軍6億美元合約　增產刺針飛彈

俄狠斷荷蘭天然氣供應　這國也在剉咧等

俄狠斷荷蘭天然氣供應　這國也在剉咧等

北頓內茨克爭奪戰　澤倫斯基：頓巴斯情勢困難

北頓內茨克爭奪戰　澤倫斯基：頓巴斯情勢困難

英媒：普丁視力衰退「壽命剩3年」

英媒：普丁視力衰退「壽命剩3年」

關鍵字：

高志航高耀漢軍武台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」！陳建州介入衝突

汪小菲「帶女回新婚房」照曝！　狗仔強調2亮點：這可能嗎

遭連千毅爆料惡行！　鳳梨認了反酸：欠的刑期還一還

快訊／狗仔葛斯齊爆「手上也有他的卦！」　林俊傑公司火速回應了

遭爆吵架推倒大S！　汪小菲「心煩意亂」回應了

葛斯齊開直播了！爆「3小時前汪小菲打電話」：請我保護那些女孩

葛斯齊連爆3張親密照！預告「我還有影片」：下週繼續

《玩很大》柯有倫對看KID哭到發抖

沒跟上都更！三重14坪畸零地求售　恐連檳榔攤都難蓋

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

瑤瑤「邪惡視角」誤入自拍太辣　馬力歐洩超真實表情

外送員開打駕駛　結局驚呆網

姚愛寗喉嚨爆痛2天「快篩都是陰」！換一牌篩出陽性

工人中3億頭獎翻身富豪　爽不到5年被判關到死

強尼戴普驚喜開唱⋯台下全瘋了！

更多

最夯影音

更多
尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了
隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面