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國際茶日當一日茶農　南投縣邀新住民體會茶鄉在地文化

▲新住民親子於國際茶日隔天歡樂體驗擔任一日茶農。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲新住民親子於國際茶日隔天歡樂體驗擔任一日茶農。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為增進新住民對台灣茶文化的認識，南投縣民政處、原民局與移民署中區事務大隊南投縣服務站於5月21日「國際茶日」隔天舉辦「一日茶農」採茶體驗活動，邀請新住民與親友一同採茶及製茶，共有30餘人參加，並邀請具茶文化相關專業的新住民講師分享兩岸茶道文化，場面溫馨有趣。

本次活動在22日於名間鄉奕馨園舉辦，新住民與親友在茶農林洋毅指導下，一起到茶園採茶，並體驗揉茶、烘茶等一系列的製茶過程，人人玩得不亦樂乎；來自對岸、在台致力推廣茶文化多年的新住民講師謝秋敏，也分享兩岸茶產業及品茶文化習俗之差異，並詳細解說台灣茶與大陸茶的特色。

▲新住民親子於國際茶日歡樂體驗擔任一日茶農。（圖／南投縣政府提供）

縣府民政處表示，茶是台灣生活不可或缺的元素，南投是知名茶鄉、茶產量居全國之冠，名間鄉更是國內茶飲製品原料的產地，因此繼日前的麻糬館體驗活動後，再度攜手移民署辦理一日茶農體驗活動，增進新住民的品茶知識、親子家人關係，除深度了解台灣在地茶文化，也讓家庭更和諧；移民署中區事務大隊南投縣服務站專員陳金妙說，此次活動藉由南投縣產茶的在地特色，結合具製茶經驗的新住民，以達促進多元文化交流目標。

▲新住民親子於國際茶日歡樂體驗擔任一日茶農。（圖／南投縣政府提供）

另移民署為厚植新住民及其子女的多元文化軟實力，現舉辦「多元文化，樂活創新」行動方案競賽，即日起至7月15日開放報名，歡迎新住民、國人、外籍人士及高中職以上之大陸、港澳生與僑外生踴躍參加，獲選隊伍最高可獲8萬元實踐獎金，活動簡章可至本署全球資訊網（https：//www.immigration.gov.tw）及新住民培力發展資訊網（https：//ifi.immigration.gov.tw）最新消息下載。

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