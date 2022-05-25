營造港都國際友善環境　移民署實習生擔任宣傳大使

▲實習生向民眾解說移民署各類申辦須知及居留證使用注意事項。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導

為落實尊重多元理念及拓展移民服務，移民署與國內多所大專院校進行策略聯盟，今(111)年文藻外語大學有英國語文系毛姿婷及德國語文系葉亭葦2位同學至移民署南區事務大隊高雄市第一服務站實習，期間除協助推動「多元支付」及「外籍移工線上申辦系統」等便民服務措施外，同時向外籍人士及新住民宣導確診者居家照護、自主健康管理、下載及使用臺灣社交距離APP等防疫措施。

移民署對洽公民眾及仲介業者提供「多元支付」及「外籍移工線上申辦系統」的方便措施，鼓勵民眾多以信用卡或行動支付方式繳納規費，並提醒仲介業者自今年5月1日起，私立就業服務機構(仲介)代辦移工居留等相關申請案全面改線上辦理。

擔任宣傳大使的實習生毛姿婷同學表示，推動多元支付規費及外籍移工線上申辦，可以減少人流移動及現金接觸，也讓民眾申辦案件時更安心、更便捷。

另中央流行疫情指揮中心表示，國內疫情進入社區流行階段，鼓勵民眾下載及使用「臺灣社交距離」APP，並調整密切接觸者匡列原則。實習生葉亭葦同學為了讓新住民、移工朋友瞭解最新訊息，特別製作海報及簡易手卡，協助外籍人士及新住民下載及使用「臺灣社交距離」APP，並與服務站志工及通譯人員一同宣導最新防疫訊息。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，對於剛入境須隔離檢疫的移工，請仲介或雇主多利用「外籍移工線上申辦系統」辦理居留證件，不僅提供24小時不打烊服務，更可享受網路申辦的便利性，以網路替代馬路，以免舟車勞頓。另外，在臨櫃申辦繳費，也有信用卡及行動支付等多元支付方式，方便又兼顧防疫。近期新冠肺炎本土疫情持續升溫，提醒民眾做好防疫工作、落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。