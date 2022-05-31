　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／高雄第一階段8.6億紓困措施來了！　7大面向一次看

▲▼高雄旗津旅遊。（圖／高雄市經發局提供）

▲高雄市疫情逐漸進入高原期，根據統計，餐飲業5月內用銷售額下降30%，，整體營收下降11%。（圖／高雄市經發局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市疫情逐漸進入高原期，根據統計，餐飲業5月內用銷售額下降30%，，整體營收下降11%。高雄市長陳其邁今（31）日公布高雄第一階段8.6億紓困措施（5-7月 )，包含租金、規費、使用費全免，租金減收20-60%等，希望解決與市民民生方面息息相關的項目，未來也會視疫情作檢討。

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖/高雄市政府）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖/高雄市政府）

在租的部分，包含租金、規費及使用費全免（公有零售／農產品批發／漁貨拍賣市場），租金減收20%-60%（地上權及標租建物租金減收60%、委外場館及停車場租金減收最多60%、產業園區公共設施維護費減收50%、減收漁港設施及漁船相關規費、演出取消或延期場館租金退還或減半、營業用市有非公用土地租金減收30%、單親／銀髮家園租金減收30%、市有耕地租金減收20%）。

▲▼高雄市第一階段8.6億紓困措施。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市第一階段8.6億紓困措施。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市第一階段8.6億紓困措施。（圖／高雄市政府）

在稅的部分，包含娛樂稅查定課徵減半徵收，停業或縮減營業房屋稅3%變2%，停駛車輛主動辦理牌照稅退稅，3大地方稅可延12個月或分36期。

另外措施還包含安心即時上工、防疫旅館專職人員津貼3000元、身障者房屋租金加碼補貼30%、入住防疫旅館補貼1500-1800元、市區公車業者補助10000元、MeNGO通勤月票優惠、青創貸款寬限期展延（最多1年）、青創補貼提前領、質借閱利率減0.2%（放寬展延繳息次數）、弱勢學生餐食補助及學習載具、上網設備借用。

▲▼高雄餐飲對接輔導方案。（圖／高雄市政府）

▲高雄餐飲對接輔導方案。（圖／高雄市政府）

經發局長廖泰翔表示，這波疫情餐飲業者受到很大影響，根據數據顯示，5月份內用銷售額下降30%，整體營收下降11%，因此，經發局對接中央36億餐飲補助，成立專案小組，將針對不同店家進行客製化完整輔導。包含單一窗口、專線服務，輔導時間為6月1日至9月30日，主動規劃行銷方案，一站式服務讓店家輕鬆線上申請，完成申請，協助店家核銷請款，也會媒合點餐平台業者，共同推動優惠方案。

▲▼高雄5/31確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄5/31確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄5/31確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

高雄衛生局表示，今天中央公布10380例，扣除轉銜案件數33例，總共新增10347例，其中94.1%快篩陽確診，2/3在都是在診所及地區醫院判陽，99.7%屬於輕症。

確診年齡部分，配合校園實體課程停課期間，0-11歲10.4%，12-19歲為5.9%，比例有下降，以家庭接觸者確診風險為比較頻繁常見的情形。

▲▼高雄6/1起5類對象免費拿2快篩。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄6/1起5類對象免費拿2快篩。（圖／高雄市政府提供）

6/1起高雄市加碼快篩試劑發放，6月1日起，高雄市將發放快篩試劑，有5種對象符合發放資格，每人可獲取2支。分別由學校發放和里長發放，對象分別幼兒園、國小學生，以及2歲以上未就讀幼兒園的學齡前兒童、65歲以上長輩、設籍原鄉原住民，統計約有72萬市民受惠。

高雄教育局統計，校園BNT昨天開始施打，校內完成2738劑、校外累計26886劑；先前莫德納兒童疫苗施打部分，校內完成22052劑、校外施打16685劑，預計6/8之前完成BNT兒童疫苗施打。

根據統計，5-11歲六都第一劑疫苗接種情形，高雄達45.9%，其他六都分別為台北是26.6%、新北市31.0%、桃園市26.7%、台中市38.9%、台南市44.8%。
 

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
賠很大！防疫保單理賠金額跳增至40億　保費收入近2倍
快訊／忠孝東路男子當街遭砍！　無生命跡象
鳳梨「被連某提告恐嚇」！　接警察電話傻眼了
快訊／朴信惠生了！　老公崔泰俊陪在身邊
去日本玩新規定！旅客需「投保醫療險」　不幫付新冠治療費
沒跟上都更！三重14坪畸零地求售　恐連檳榔攤都難蓋
快訊／九宮格正式取消！　國高中1人快篩陽「全班停課3天」
天虹副總撞死人　警方再宣布「這3人」加重懲處
白髮悲送黑髮人！罹難飛官家屬趕抵現場　徐媽媽哀痛喚兒
每5人就有1人後遺症　最新研究「長新冠」2症狀最常見

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

柯P擬下週恢復實體上課　教長：尊重但「期待因校制宜」

罕病妹確診「心跳破180」高燒2天！醫下病危通知　結局逆轉感動哭

抓包老公找妹子約砲「地點還在家裡」！人妻當場崩潰了

嘉義縣+1145！盛行率2.66%全台最低　縣府：醫療量能足夠

雲林+1491累計28人死亡　全縣兒童疫苗共15620人完成施打

點外送抓男友偷吃！她用「1線索」揪出小三　網看傻：名偵探

每天名額2800人！台大拚打兒童青少年疫苗　請紅鼻子醫生駐點安撫

九宮格正式取消！國高中1人確診或快篩陽「全班停課3天」

6hrs沒進食！她戴N95「鼻樑壓到破皮」曝醫院慘況：5月就有4人離職

嘉義市垂楊國小BNT新冠疫苗施打　486人接種...首劑覆蓋率達81％

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

柯P擬下週恢復實體上課　教長：尊重但「期待因校制宜」

罕病妹確診「心跳破180」高燒2天！醫下病危通知　結局逆轉感動哭

抓包老公找妹子約砲「地點還在家裡」！人妻當場崩潰了

嘉義縣+1145！盛行率2.66%全台最低　縣府：醫療量能足夠

雲林+1491累計28人死亡　全縣兒童疫苗共15620人完成施打

點外送抓男友偷吃！她用「1線索」揪出小三　網看傻：名偵探

每天名額2800人！台大拚打兒童青少年疫苗　請紅鼻子醫生駐點安撫

九宮格正式取消！國高中1人確診或快篩陽「全班停課3天」

6hrs沒進食！她戴N95「鼻樑壓到破皮」曝醫院慘況：5月就有4人離職

嘉義市垂楊國小BNT新冠疫苗施打　486人接種...首劑覆蓋率達81％

旅日回饋衝破10%！樂天攜虎航推「樂虎卡」　首年發卡量目標10萬

世基生醫「痛風藥安全診斷試劑」正式納健保　曝精準治療再邁大步

雨中擦撞火氣大！駕駛撂倒外送員跨坐壓制　進警局冷靜不告了

台中榮總嘉義暨灣橋分院　端午連假門診醫療時間調整

柯P擬下週恢復實體上課　教長：尊重但「期待因校制宜」

羅力準備好了！開季調整慢有原因　本土年資「順其自然」

陸外交部：沖之鳥是礁不是島　不能擁有專屬經濟區和大陸架

5歲童走2公里看烏龜迷路...警送回家　阿嬤嚇壞：你太可怕了

日漫畫家第1！追蹤數4天超車216萬《我英》作者　冨樫獵人手稿再更新

罕病妹確診「心跳破180」高燒2天！醫下病危通知　結局逆轉感動哭

生活熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

今本土+80656！各縣市分佈曝

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

陳時中戒菸失敗了！董氏基金會曝挑戰過程

快訊／今增90死！本土+80656

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

4寶媽確診不通報：再隔離家就垮了

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

在上海超黑暗！英國妹追來台灣找「他」　結局曝

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

本土病例在高原期平穩！莊人祥曝「最擔心1件事」

更多熱門

相關新聞

陳其邁：這周到下周是高雄疫情高原期

陳其邁：這周到下周是高雄疫情高原期

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布新增80,656例本土個案，其中，高雄新增1萬0380例，為本土病例數破萬三縣市之一，其餘分別為新北市1萬4372例及台中市1萬0586例。高雄市長陳其邁表示，目前高雄病例數還是往上增加，尤其這周到下周，是屬於高雄疫情高原期階段。

高雄確診又破萬　5對象加碼發2劑快篩

高雄確診又破萬　5對象加碼發2劑快篩

高雄藍營喊快部署紓困振興　陳其邁：不是現在

高雄藍營喊快部署紓困振興　陳其邁：不是現在

即／高雄+11239！首破萬例超越北桃

即／高雄+11239！首破萬例超越北桃

高雄5歲兒童BNT疫苗特別診　今晚8時開始預約

高雄5歲兒童BNT疫苗特別診　今晚8時開始預約

關鍵字：

高雄確診高雄疫情高雄紓困措施

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

快訊／汪小菲終於道歉大S　

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

飛官徐大鈞正面照曝！1個月前爸祝他生日：飛翔快樂

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

今本土+80656！各縣市分佈曝

老婆3餐全煮泡麵　他怒喊離婚鬧上法院

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

陳時中戒菸失敗了！董氏基金會曝挑戰過程

快訊／今增90死！本土+80656

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

更多

最夯影音

更多
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆
模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面