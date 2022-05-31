快訊／高雄第一階段8.6億紓困措施來了！　7大面向一次看

▲高雄市疫情逐漸進入高原期，根據統計，餐飲業5月內用銷售額下降30%，，整體營收下降11%。（圖／高雄市經發局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市疫情逐漸進入高原期，根據統計，餐飲業5月內用銷售額下降30%，，整體營收下降11%。高雄市長陳其邁今（31）日公布高雄第一階段8.6億紓困措施（5-7月 )，包含租金、規費、使用費全免，租金減收20-60%等，希望解決與市民民生方面息息相關的項目，未來也會視疫情作檢討。

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▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖/高雄市政府）

在租的部分，包含租金、規費及使用費全免（公有零售／農產品批發／漁貨拍賣市場），租金減收20%-60%（地上權及標租建物租金減收60%、委外場館及停車場租金減收最多60%、產業園區公共設施維護費減收50%、減收漁港設施及漁船相關規費、演出取消或延期場館租金退還或減半、營業用市有非公用土地租金減收30%、單親／銀髮家園租金減收30%、市有耕地租金減收20%）。

▲▼高雄市第一階段8.6億紓困措施。（圖／高雄市政府）

在稅的部分，包含娛樂稅查定課徵減半徵收，停業或縮減營業房屋稅3%變2%，停駛車輛主動辦理牌照稅退稅，3大地方稅可延12個月或分36期。

另外措施還包含安心即時上工、防疫旅館專職人員津貼3000元、身障者房屋租金加碼補貼30%、入住防疫旅館補貼1500-1800元、市區公車業者補助10000元、MeNGO通勤月票優惠、青創貸款寬限期展延（最多1年）、青創補貼提前領、質借閱利率減0.2%（放寬展延繳息次數）、弱勢學生餐食補助及學習載具、上網設備借用。

▲高雄餐飲對接輔導方案。（圖／高雄市政府）

經發局長廖泰翔表示，這波疫情餐飲業者受到很大影響，根據數據顯示，5月份內用銷售額下降30%，整體營收下降11%，因此，經發局對接中央36億餐飲補助，成立專案小組，將針對不同店家進行客製化完整輔導。包含單一窗口、專線服務，輔導時間為6月1日至9月30日，主動規劃行銷方案，一站式服務讓店家輕鬆線上申請，完成申請，協助店家核銷請款，也會媒合點餐平台業者，共同推動優惠方案。

▲▼高雄5/31確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

高雄衛生局表示，今天中央公布10380例，扣除轉銜案件數33例，總共新增10347例，其中94.1%快篩陽確診，2/3在都是在診所及地區醫院判陽，99.7%屬於輕症。

確診年齡部分，配合校園實體課程停課期間，0-11歲10.4%，12-19歲為5.9%，比例有下降，以家庭接觸者確診風險為比較頻繁常見的情形。

▲高雄6/1起5類對象免費拿2快篩。（圖／高雄市政府提供）

6/1起高雄市加碼快篩試劑發放，6月1日起，高雄市將發放快篩試劑，有5種對象符合發放資格，每人可獲取2支。分別由學校發放和里長發放，對象分別幼兒園、國小學生，以及2歲以上未就讀幼兒園的學齡前兒童、65歲以上長輩、設籍原鄉原住民，統計約有72萬市民受惠。

高雄教育局統計，校園BNT昨天開始施打，校內完成2738劑、校外累計26886劑；先前莫德納兒童疫苗施打部分，校內完成22052劑、校外施打16685劑，預計6/8之前完成BNT兒童疫苗施打。

根據統計，5-11歲六都第一劑疫苗接種情形，高雄達45.9%，其他六都分別為台北是26.6%、新北市31.0%、桃園市26.7%、台中市38.9%、台南市44.8%。

