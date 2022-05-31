快訊／陳其邁警告：這周到下周是高雄疫情高原期　加碼醫護津貼

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布新增80,656例本土個案，其中，高雄新增1萬0380例，為本土病例數破萬三縣市之一，其餘分別為新北市1萬4372例及台中市1萬0586例。高雄市長陳其邁表示，目前高雄病例數還是往上增加，尤其這周到下周，是屬於高雄疫情高原期階段。

陳其邁說，目前高雄病例數還是往上增加，尤其這周到下周，是屬於高雄疫情高原期階段，高雄盛行率現在約6%，會持續往上走。他表示，一般而言大概盛行率到15%會是轉折點，高雄市因為快篩充足，篩檢頻率會比較高，由於高雄疫情是慢慢上升，因此病房數可以控管在一定量能，醫療量能就不會被突破，相信可以守住。

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▲高雄宣布加碼專責病房醫事人員津貼。（圖／高雄市政府）

因應高原期將至，陳其邁今也宣布加碼高雄市專責病房醫事人員津貼，除了中央每日加碼津貼1萬元外，包含醫師、護理師、專責醫事放射人員、專責感染管制人員等，高雄市政府多加碼1000元。

▲▼高雄5/31確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

高雄衛生局表示，今天中央公布10380例，扣除轉銜案件數33例，總共新增10347例，其中94.1%快篩陽確診，2/3在都是在診所及地區醫院判陽，99.7%屬於輕症。

確診年齡部分，配合校園實體課程停課期間，0-11歲10.4%，12-19歲為5.9%，比例有下降，以家庭接觸者確診風險為比較頻繁常見的情形。

▲高雄6/1起5類對象免費拿2快篩。（圖／高雄市政府提供）

6/1起高雄市加碼快篩試劑發放，6月1日起，高雄市將發放快篩試劑，有5種對象符合發放資格，每人可獲取2支。分別由學校發放和里長發放，對象分別幼兒園、國小學生，以及2歲以上未就讀幼兒園的學齡前兒童、65歲以上長輩、設籍原鄉原住民，統計約有72萬市民受惠。

高雄教育局統計，校園BNT昨天開始施打，校內完成2738劑、校外累計26886劑；先前莫德納兒童疫苗施打部分，校內完成22052劑、校外施打16685劑，預計6/8之前完成BNT兒童疫苗施打。

根據統計，5-11歲六都第一劑疫苗接種情形，高雄達45.9%，其他六都分別為台北是26.6%、新北市31.0%、桃園市26.7%、台中市38.9%、台南市44.8%。

