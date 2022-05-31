快訊／中榮科博兒童大型接種站6／1開打　預約+停車資訊看這裡

▲中榮科博兒童疫苗大型接種站6/1開打，施打地點在科博館B1紙箱王餐廳外大型走廊。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中榮民總醫院宣布，配合中央政策，將於6月1日在台中自然科學博物館開設兒童 BNT疫苗大型施打站，5月31日中午開放民眾預約，每天預計施打3600劑，連續五天預計施打1萬8000劑，若無預約的家長也可到現場排隊，每小時開放50個現場號。除了科博館周邊437個停車位外，台中市長盧秀燕今天也表示，指示警察局針對鄰近地區加強交通維護，停車部分也協調忠明高中停車場支援，如中央需要協助，台中會盡力幫忙。

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▲盧秀燕今天在議會上指出，對於中央設置大型接種站，市府樂觀其成，但擔心民眾會抽單湧入接種。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕今天在議會上指出，對於中央設置大型接種站，市府樂觀其成，但擔心民眾會抽單湧入接種，已指示警察局針對鄰近地區加強交通維護，停車部分也協調忠明高中停車場支援，如中央需要協助，台中會盡力幫忙。

▲中榮科博兒童疫苗BNT預約掛短網址。（圖／中榮提供）



中榮表示，為提高施打疫苗效率及維護施打秩序，台中榮總率先推出疫苗網路預約系統，於5月31日中午開放民眾預約，歡迎民眾預約，疫苗施打對象為5到11歲學齡幼童，每天預計施打3600劑，連續五天預計施打18000劑。每日施打時間為上午08:30到12：30以及下午13:00到17:00，預約網址：https://m.vghtc.gov.tw/COVVReg。

▲中榮院長陳適安帶領主管前往自然科學博物館規劃大型兒童疫苗施打站設置。（圖／記者游瓊華翻攝）

科博館表示，施打地點在科博館B1紙箱王餐廳外大型走廊，接種疫苗採預約接種制，若未預約，中榮每一個小時只會開放50個現場號，周邊包括博館路停車場有89格、植物園停車場有180格、西屯路停車場有168格，總計437個停車場。

▲中榮科博兒童疫苗大型接種站6/1開打，周邊停車資訊看這裡。（圖／記者游瓊華翻攝）