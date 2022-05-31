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彰化+4739　5至6歲明起2天施打6600劑BNT

▲彰化今天新增4739例，5至6歲幼童明天起2天，在8個學校施打6600劑BNT疫苗。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化今天新增4739例，5至6歲幼童明天起2天，在8個學校施打6600劑BNT疫苗。（圖／彰化縣政府提供）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣政府今天新增4739例，1例未列案號，縣長王惠美指出，5-6歲幼童預定6月1日至2日在8個學校、1個文化園區設置BNT快打站，提供6600劑疫苗，約74%預約率，此外，一旦兒童快篩陽性，全縣有36家兒科、70名醫師，民眾快篩陽性，也有139家院所醫治，不須PCR採檢，會盡速開立抗病毒藥物治療，至於65歲以上長者及55歲以上原住民，即日起至6月30日接種疫苗，不限劑次，送2劑快篩試劑及500元禮券。

王惠美指出，5-6歲的幼童是現在大家最關心的年齡層，縣府預定在明天和後天設置9個快打站，包括北彰化南郭國小（上午場已額滿）、南興國小、和東國小、文開國小，南彰化有員林國小（已額滿）、成功高中（上午場已額滿）、北斗國小（上午場已額滿）、田中國小、二林教育文化園區，上午場8點30分至11點，下午場1點半至4點，凡設籍在彰化未入學幼童（104年9月2日至106年6月1日）出生者，請家長盡速到衛生局預約。

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彰化縣住宿式長照機構共99間，住民人數7514人，已出現確診的機構有34間，人數有507人，因為是高風險急需保護的族群，即日起每7天2次定期快篩，若是快篩陽性，24小時內可完成抗病毒藥物治療評估及投藥，確保生命安全。

至於弱勢族群部份，縣府提供低收入及中低收入戶每人5支快篩劑，即日起至6月2日晚上7點，各鄉鎮市定點發放，請收到通知單的民眾前往領取，若是行動不便、獨居長輩及遊民，縣府會安排專人送達。

衛生局長葉彥伯表示，兒童快篩陽時不必過度恐慌，全縣有36家兒科防疫門診、70名醫師，提供診治服務，如果兒童病況嚴重，會直接轉診到大型醫院治療，若是民眾快篩陽，可前往139家確認暨抗病毒藥物治療院所進行評估，不須PCR採檢，經醫生評估後，盡速開立抗病毒藥物治療，降低病情轉中重症情形。

葉彥伯說，據確診個案統計，18歲以下佔18.2%，65歲以上為13.3%，雖然確診人口大多數為青壯年，但是仍不能輕視長輩與幼兒的確診數，有打疫苗與沒打疫苗的死亡率相差6倍，目前第3劑疫苗18歲以上人口接種率已提升到74.3%，12歲以上人口有69.9%，許多地方都要求需打滿3劑才能進出，因此呼籲沒打疫苗的人快點施打。

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