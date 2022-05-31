　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯嗆「開兒童疫苗站很白癡」！指揮中心數據打臉：6都接種率北市最低

▲▼5/31中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、醫療應變組副組長王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

5~11歲兒童新冠疫苗施打中，中央流行疫情指揮中心6/1起在6都設置兒童疫苗大型接種站，台北市的地點選在自由廣場，卻遭台北市長柯文哲批評，「這是很白痴的命令！」指揮中心今天公布六都兒童疫苗接種情況，完成第一劑接種率北市僅26.6%排最後一名。

▲▼六大兒童接種站施打統計；兒童施打先預約。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲六都兒童接種情況。（圖／指揮中心提供）

為使兒童及早獲得免疫保護力，指揮中心協助地方政府於6月1日起設置5-11歲兒童疫苗大型接種站，分別於臺北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、臺中自然科學博物館、臺南市立圖書總館、高雄展覽館等地設置，以提供家長及兒童安心接種，並將視各接種站接種情形，額外增加疫苗配送。

王必勝表示，今日桃園新增一站點為陸軍專科學校，提醒家長可有2種選擇，除依照縣市原先規劃時程接種，如果時間無法配合、比較心急，可以到大型接種站接種，各個醫院也都希望先上網預約，減少排隊時間，維持秩序，但如果到現場也會接受服務。

指揮中心今日也公布6都兒童第一劑接種率，高雄市45.9%最高，接著依序是台南市44.8%、台中市38.9％、新北市31%、桃園市26.7%，台北市則位居最後，僅26.6%

指揮中心說明，目前各縣市亦積極推動兒童疫苗接種作業，安排合約醫療院所或校園集中提供接種，對於滿5至11歲兒童，家長及兒童可依意願選擇接種，若於大型接種站或合約醫療院所接種，請家長(監護人或關係人)陪同前往接種，於現場簽署接種評估及意願書，並經醫師評估後接種。另若曾為確診個案，須於確診康復3個月後才能接種疫苗。

▲▼六大兒童接種站施打統計；兒童施打先預約。（圖／指揮中心提供）

▲六都兒童接種站施打先預約。（圖／指揮中心提供）

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！他嘆：剩2條路　釣出一票苦主
台灣正在疫情中段　陳時中：死亡率沒有比國外高
快訊／立院三讀修正《幼教法》　教保人員不當管教最重罰60萬
美女主播想當「航海王」　2000萬積蓄投入炒股結果GG
15歲姪子染疫亡　知名編劇痛心：他高中剛錄取
00878ETF調整成分股　新增5檔、刪除4檔個股
ET民調／陳時中防疫滿意度出爐　「這政策」獲77.9%支持
「覺得快死掉了」留遺書！《全明星》女星就醫後才知真相

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東又1兒少機構爆群聚感染　BNT幼兒疫苗預約截止時間延後

快訊／陳其邁警告：這周到下周是高雄疫情高原期　加碼醫護津貼

宜蘭+1649　累計51死「23人未施打疫苗」

快訊／高雄+10347！確診病例又破萬　6／1起5對象加碼發2劑快篩

台灣正在疫情中段　陳時中：死亡率沒有比國外高

彰化+4739　5至6歲明起2天施打6600劑BNT

辦公室10大「惱人行為」公開　只會動口令人討厭、搞小團體太幼稚

雲林兒童疫苗只到四成　不滿六都攔截...議員嗆：城市孩子才寶貴

台師大百年校慶！校友美術創作邀請展今登場「民眾免費參觀」

5月郵件「暴增30萬」　中華郵政靠這招撐過郵差確診潮

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

亞歷媽全家出遊「2小孩自己睡一間」！ 收大量私訊：原來很多家長想法不太一樣

台東又1兒少機構爆群聚感染　BNT幼兒疫苗預約截止時間延後

快訊／陳其邁警告：這周到下周是高雄疫情高原期　加碼醫護津貼

宜蘭+1649　累計51死「23人未施打疫苗」

快訊／高雄+10347！確診病例又破萬　6／1起5對象加碼發2劑快篩

台灣正在疫情中段　陳時中：死亡率沒有比國外高

彰化+4739　5至6歲明起2天施打6600劑BNT

辦公室10大「惱人行為」公開　只會動口令人討厭、搞小團體太幼稚

雲林兒童疫苗只到四成　不滿六都攔截...議員嗆：城市孩子才寶貴

台師大百年校慶！校友美術創作邀請展今登場「民眾免費參觀」

5月郵件「暴增30萬」　中華郵政靠這招撐過郵差確診潮

台東又1兒少機構爆群聚感染　BNT幼兒疫苗預約截止時間延後

快訊／陳其邁警告：這周到下周是高雄疫情高原期　加碼醫護津貼

宜蘭+1649　累計51死「23人未施打疫苗」

日本狂風吹翻工廠屋頂！小客車被砸穿　打滑1圈半失控摔農田

AMC防治上櫃新兵濾能6月下旬掛牌　搶搭半導體先進製程防護商機

街頭戰鬥片瘋傳！凶猛袋鼠「揮勾拳」攻擊　男被追殺格鬥技反擊

正視過勞的「心」！聽聽身體發出的求救訊號、練習跟負面情緒對話

校園演講被問「潘若迪保母事件」　沈玉琳還原真相

IG文青打卡秘境！雲林百年日式建築藏50塊芋頭冰、宮崎駿動畫場景

3招讓iPhone電池更健康！續航力大幅增加　一整天都不充電也行

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

生活熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

今本土+80656！各縣市分佈曝

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

快訊／今增90死！本土+80656

4寶媽確診不通報：再隔離家就垮了

陳時中戒菸失敗了！董氏基金會曝挑戰過程

在上海超黑暗！英國妹追來台灣找「他」　結局曝

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

本土病例在高原期平穩！莊人祥曝「最擔心1件事」

時薪625元！亞東醫院徵「康復者照顧確診者」

更多熱門

相關新聞

視察桃機邊境防疫　明起取消PCR採檢、改採唾液篩檢

視察桃機邊境防疫　明起取消PCR採檢、改採唾液篩檢

行政院蘇貞昌今（31）日視察桃園國際機場邊境防疫時表示，從明（1）日開始，只要入境旅客做唾液篩檢，就可以離開機場，不用再等待PCR結果，感謝所有國人同胞在指揮中心規範與全體防疫工作人員努力下，一階段、一階段到這個進入正常生活最後關鍵階段；至於台北市長柯文哲批評中央設大型疫苗接種站是白癡命令？蘇貞昌認為在中正紀念堂所設的疫苗施打站是在室內，篩檢站是在隔500、600公尺的室外，動線完全不同，有隔離，請放心。

醫院徵確診者1天7500元！　指揮中心回應了

醫院徵確診者1天7500元！　指揮中心回應了

蔡炳坤怨確診6天社交距離APP才通知

蔡炳坤怨確診6天社交距離APP才通知

今年有望脫口罩？陳時中：目前會先維持

今年有望脫口罩？陳時中：目前會先維持

六都兒童疫苗大型接種站增為7站！

六都兒童疫苗大型接種站增為7站！

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

快訊／汪小菲終於道歉大S　

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

飛官徐大鈞正面照曝！1個月前爸祝他生日：飛翔快樂

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

今本土+80656！各縣市分佈曝

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

老婆3餐全煮泡麵　他怒喊離婚鬧上法院

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

快訊／今增90死！本土+80656

汪小菲急傳訊求狗仔「別繼續爆料」！

更多

最夯影音

更多
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆
王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面