柯嗆「開兒童疫苗站很白癡」！指揮中心數據打臉：6都接種率北市最低

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

5~11歲兒童新冠疫苗施打中，中央流行疫情指揮中心6/1起在6都設置兒童疫苗大型接種站，台北市的地點選在自由廣場，卻遭台北市長柯文哲批評，「這是很白痴的命令！」指揮中心今天公布六都兒童疫苗接種情況，完成第一劑接種率北市僅26.6%排最後一名。

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▲六都兒童接種情況。（圖／指揮中心提供）

為使兒童及早獲得免疫保護力，指揮中心協助地方政府於6月1日起設置5-11歲兒童疫苗大型接種站，分別於臺北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、臺中自然科學博物館、臺南市立圖書總館、高雄展覽館等地設置，以提供家長及兒童安心接種，並將視各接種站接種情形，額外增加疫苗配送。

王必勝表示，今日桃園新增一站點為陸軍專科學校，提醒家長可有2種選擇，除依照縣市原先規劃時程接種，如果時間無法配合、比較心急，可以到大型接種站接種，各個醫院也都希望先上網預約，減少排隊時間，維持秩序，但如果到現場也會接受服務。

指揮中心今日也公布6都兒童第一劑接種率，高雄市45.9%最高，接著依序是台南市44.8%、台中市38.9％、新北市31%、桃園市26.7%，台北市則位居最後，僅26.6%

指揮中心說明，目前各縣市亦積極推動兒童疫苗接種作業，安排合約醫療院所或校園集中提供接種，對於滿5至11歲兒童，家長及兒童可依意願選擇接種，若於大型接種站或合約醫療院所接種，請家長(監護人或關係人)陪同前往接種，於現場簽署接種評估及意願書，並經醫師評估後接種。另若曾為確診個案，須於確診康復3個月後才能接種疫苗。

▲六都兒童接種站施打先預約。（圖／指揮中心提供）