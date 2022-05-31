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台灣「根本聖母峰」！他揭防疫最大問題　這2數據是恥辱

記者陳俊宏／綜合報導

精神科醫師潘建志今天（31日）表示，拿澳洲數據來對比，看出台灣防疫最大的問題是PCR做太少，「台灣PCR檢測數都太少，而陽性率太高，根本是聖母峰了。」他也認為，台灣去年5月那波死亡占個案比率高達5%，每確診100人、死去5人，太過離譜根本是恥辱；另外，今年陽性率超過80%也是恥辱，「有問題不講出來，我渾身不對勁啊。」

潘建志在臉書說，在流行高峰，每日確診人數接近時，同樣R0值大於2，台灣PCR檢驗比率每千人每日最高只有4人，約澳洲的3分之1；台灣PCR陽性率最近在80%左右，而澳洲在最高峰也只有30%而已。

潘建志指出，PCR排隊等太久，接受過篩檢的人太少，就算加上快篩來湊數，還是有很多沒檢查到的黑數，確診人數仍然低估；台灣最近兩周的確診人數呈現高原型，隨星期幾起伏，是因為金字塔上3分之1尖端部分超過檢驗量能，被裁掉了。

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▲▼中正紀念堂防疫急門診,中正紀念堂車來速PCR篩檢站,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,快篩陽性,清零,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診,防護衣,防疫險,防疫假,輕症無症狀,確診,居隔單,黑數。（圖／記者李毓康攝）

▲▼潘建志認為，台灣PCR做太少。（圖／記者李毓康、湯興漢攝）

▲▼在總統蔡英文增加篩檢站的指示下，由北榮負責的中正紀念堂車來速PCR篩檢站今天早上八點正式啟用。大批民眾或開車或騎車或步行，大批湧入中正紀念堂進行PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

潘建志表示，台灣號稱PCR每日最多可做到22萬人次，大概是每千人每日做10個，事實上做不了那麼多，當最基本的數字都失真時，如何正確地施行防疫政策？事實上，和各先進國家高峰時比較時（如美英日韓星紐澳港），台灣PCR檢測數都太少，而陽性率太高，根本是聖母峰了。

潘建志提到，檢查人數少，確診人數就會少，那整體數字會比較好看嗎？不見得，台灣去年5月那波死亡占個案比率（Case Fatality Rate）高達5%，每確診100人、死去5人，太過離譜，根本是種恥辱，原因是黑數太多造成分母太小，只有6分之1的人被診斷出來。

「今年的數字，超過80%的陽性率，我覺得也是恥辱，原因同樣出在黑數太多、分母太小。」潘建志說，疫情波段會下降但不會完全消失，有問題要改正，下一波什麼時候來不知道，「醫生是幹什麼的？其實醫生和摩托車行裡的黑手師傅差不多，找到問題然後Fix（修復）掉。有問題不講出來，我渾身不對勁啊。」

▼潘建志表示，拿澳洲數據來對比，看出台灣防疫最大的問題是PCR做太少。（點圖可放大／翻攝潘建志臉書）

（圖／翻攝潘建志臉書）

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