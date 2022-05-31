陳時中戒菸失敗了！董氏基金會曝「挑戰過程」：他對自己太殘忍

▲陳時中參與今年戒菸就贏比賽，可惜最後仍未成功。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部部長陳時中是50多年老菸槍，今年大動作宣布參加國健署和董氏基金會一同舉辦的戒菸就贏比賽，但最後仍未戒菸成功。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗透露，部長一開始對於自己戒菸是沒什麼信心的，他只靠意志力戒菸「對自己太殘忍」。

林清麗表示，今年戒菸就贏比賽，一開始寫信給部長邀請他參與，當時部長和太太也是第一組報名的，還親自到董氏基金會辦公室報名，但其實他對於自己可不可以成功戒菸，是非常沒有信心的，不過他覺得「是他該做的事」，因此也願意嘗試。

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林清麗說，今年也因為部長親自參與，戒菸就贏比賽熱度大增，很多參賽者在報名附註欄還寫說「老婆看到陳時中報名，所以逼我也要來」等等的留言，最後總計吸引了8,559組報名。

▲陳時中今年參與戒菸就贏比賽，活動開跑時也親自出席記者會簽名。



針對陳時中這次未能戒菸成功，林清麗也提到，部長菸齡50多年，有建議部長可用戒菸藥物輔助舒緩戒斷症狀，但因為忙於防疫等工作，多種因素下戒菸更難，他很努力要用意志力戒菸，但靠意志力戒菸「對自己太殘忍了」。她也替陳時中加油打氣直說「有調查顯示一般要經歷15～16次戒菸才能真正戒菸，再多挑戰幾次或許可以成功。」

而今年30萬元的得獎組已通過地方衛生局訪視與今日醫師檢測見證，董氏基金會姚思遠執行長表示，另外6組6萬元的得獎家庭，及3組台灣大車隊、3組臺北市加碼獎的家庭，還有7組法務部加碼的收容人成功戒菸獎，分布全台各地，目前正由衛生局（所）及各矯正機關協助進行第一道的訪視與檢驗中，預計6月底前進行最後的公開檢測及現場頒獎。

