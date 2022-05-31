淫警藉辦案性侵國小女童　褲子、棉驗出DNA成鐵證...二審重判8年

▲前台南市佳里分局警員殷培淳被控性侵少女，一審重判殷員11年徒刑、褫奪公權5年，經上訴二審，台南高分院改判8年徒刑、褫奪公權3年。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

前台南市佳里分局警員殷培淳，被控2020年任內，因辦案認識1對單親母女，卻利用前往單親媽住處談事情的機會，趁單親媽外出買啤酒，性侵其國小剛畢業的女兒，台南地院一審依公務員假藉職務機會性侵未滿14歲的女子，重判殷員11年徒刑、褫奪公權5年，經上訴二審，台南高分院31日改判8年徒刑、褫奪公權3年。

一審判決指出，2020年6月11日1名單親媽媽因遭詐欺，帶女兒前往佳里分局佳里派出所報案，由殷受理，他利用辦案機會與這對母女進一步認識並互加Line好友。

2020年6月21日下午1時許，殷到該單親母女住處談論案子相關事宜，直到下午4時才離去，期間該名單親媽離開住處4次，外出買啤酒飲料等，殷被控利用在屋內與單親媽剛國小幸業女兒獨處的機會，趁機性侵少女得逞，單親媽回到住處見房門被鎖住，殷與其女兒在房內，事後得知女兒遭到殷性侵。

單親媽指控殷性侵女兒後，其女兒曾出現割腕自殘情形，台南市警佳里分局在2020年7月22日接獲社工通知有員警涉嫌性侵案，通報檢察官偵辦，並拘提殷到案偵辦。

殷培淳坦承案發當天有去單親母女家喝酒，但否認性侵少女，檢察官偵查後起訴殷員。一審法官依相關證人的證詞，及被害少女褲子、房間棉被都採到與殷員相符的DNA，認定殷員犯行事證明確，應給予嚴懲，判處他11年徒刑、褫奪公權5年。案經上訴二審，台南高分院31日改判他8年徒刑、褫奪公權3年。據了解，殷員已在2020年8月間辭職離開警界。