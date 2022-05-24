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「桃42線月桃路拓寬工程」第二標開工　串聯青埔與草漯生活圈

▲「桃42線月桃路拓寬工程」第二標開工

▲「桃42線月桃路拓寬工程」第二標開工。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「桃42線月桃路第二標拓寬工程」24日開工。市長鄭文燦指出，月桃路的拓寬工程雖然造價高昂，但屬於重要生活圈道路，開闢完成後，可讓草漯新市鎮、大崙、青埔連成一線，草漯及大崙生活圈到青埔不用10分鐘，極具交通價值。因此，市府與議會共同合作，排除萬難分階段開發。

▲「桃42線月桃路拓寬工程」第二標開工

鄭市長表示，青埔地區發展快速，有主要道路可前往桃園、大園、中壢，交通便利，唯獨缺乏道路通往觀音，因此市府分3階段推動「桃42線月桃路拓寬工程」，第一標工程路段為中壢區山東路至領航北路共3.2公里，已於2021年10月完工通車。

第二標工程為觀音區廣大路至中壢區山東路共2.5公里路段，於今日開工，除道路拓寬為雙向4車道20公尺寬，也將一併施作排水系統、側溝與灌溉溝、水利箱涵、集水井、路燈照明、景觀植栽等項目，所需工程及用地經費加總共12.2億元，其中獲內政部營建署補助3.1億元，剩餘經費由市府負擔，預計將於2023年底完工啟用。

月桃路全線拓寬完成後，青埔可連接草漯、過嶺重劃區以及航空城，生活圈範圍更加擴大，將成為與中壢、桃園並重的都市核心。青埔地區的建設包括市立美術館、亞洲矽谷創新研發中心、桃園會展中心、桃園國際棒球場等已陸續到位，國泰人壽也將進駐青埔高鐵特定區，推動商場、飯店、商務辦公大樓開發案，開發總樓地板面積達15萬坪，投資金額260億元，可望帶動新一輪的商業契機。

包括內政部營建署副署長吳宏碩、桃園市議會議長邱奕勝、市議員吳宗憲、徐景文、郭蔡美英、彭俊豪、葉明月、劉安祺、劉曾玉春、謝美英、工務局長賴宇亭、新工處長曾清祥、中壢區長鄭詩鈿等皆一同出席開工典禮。

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